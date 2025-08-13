Prova a fuggire dalla polizia con le siringhe: 44enne ricercato internazionale per omicidio arrestato a Milano

La polizia di Stato di Milano ha arrestato lo scorso fine settimana un 44enne ricercato internazionale per omicidio. Nel gennaio 2022 avrebbe ucciso un uomo in Spagna.

Un 44enne è stato arrestato lo scorso fine settimana dalla polizia di Stato di Milano perché ritenuto responsabile in primo grado dal Tribunale di Chiclana de la Frontera di un omicidio avvenuto nel gennaio del 2022 in Spagna. Le autorità spagnole avevano emesso nei suoi confronti un mandato d'arresto europeo lo scorso giugno. Localizzato nella periferia sud-est del capoluogo lombardo, l'uomo avrebbe provato a sfuggire ai poliziotti con alcune siringhe di persone tossicodipendenti. Il 44enne si trova ora nel carcere ‘Francesco Di Cataldo' di Milano a disposizione della Corte d'Appello.

Secondo la giustizia spagnola il 44enne, di origine marocchina, sarebbe responsabile di un omicidio consumato nel gennaio 2022, connesso al traffico di stupefacenti, danneggiamenti e possesso illegale di armi. Gli investigatori avrebbero trovato vicino al cadavere tracce biologiche riconducibili a lui e una vettura incendiata. Dallo scorso giugno sull'indagato pendeva un mandato di arresto europeo.

Le indagini della polizia di Stato di Milano si sono svolte su impulso del Servizio Centrale Operativo e attivate dall’Ufficiale di Collegamento spagnolo. Lo scorso 8 agosto, infatti, gli agenti del Commissariato Mecenate lo avevano localizzato nei pressi di via Impastato, in zona San Donato. Così, lo scorso fine settimana i poliziotti si sono recati sul posto, ma al loro arrivo il 44enne avrebbe tentato di fuggire.

In un primo momento l'uomo avrebbe incitato alcune persone tossicodipendenti presenti a ostacolare l’intervento della polizia con le loro siringhe, dopodiché avrebbe provato a dirigersi verso l'autostrada. Una volta bloccato, il 44enne è stato condotto presso la Questura di Milano dove è stato eseguito il provvedimento restrittivo a suo carico.