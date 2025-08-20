Litiga con un uomo e lo accoltella, 31enne arrestato per tentato omicidio: era ricercato da oltre un mese

I carabinieri di Pandino (Cremona) hanno arrestato un 31enne ricercato per tentato omicidio aggravato. L’uomo è accusato di aver accoltellato un conoscente lo scorso 13 luglio a Pero, nel Milanese, e si era reso irreperibile.

Foto di repertorio

Un 31enne accusato di tentato omicidio aggravato è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, martedì 19 agosto, dai carabinieri della Stazione di Pandino (in provincia di Cremona). L'uomo è stato sottoposto a un controllo mentre si aggirava a bordo di un'auto insieme ad altri due soggetti, come lui pregiudicati, nei pressi di Casaletto Vaprio ed è risultato essere ricercato per un'aggressione al coltello avvenuta lo scorso 13 luglio a Pero (nella Città Metropolitana di Milano). Il 31enne è stato, quindi, condotto nel carcere di Cremona.

Stando a quanto riferito dai carabinieri della Stazione di Pandino, i militari erano impegnati in un servizio perlustrativo a Casaletto Vaprio quando avrebbero notato una Lancia Ypsilon, presa a noleggio, che si aggirava in modo sospetto nella zona residenziale della cittadina. Fermata la vettura, i carabinieri hanno posto a verifiche i tre soggetti che si trovavano a bordo. Poiché non avevano documenti di identificazione con loro, sono stati condotti presso la Compagnia di Crema per gli accertamenti del caso.

È emerso che uno di loro, 31enne ecuadoregno e pregiudicato, risultava ricercato per il tentato omicidio aggravato di un suo connazionale. Lo scorso 13 luglio in via D’Annunzio a Pero l'uomo avrebbe, a seguito di una lite, colpito con un'arma da taglio il rivale ferendolo al fianco sinistro. Il ferito era stato trasportato con la massima urgenza all’Ospedale Niguarda di Milano, dove i medici lo avevano sottoposto a un intervento chirurgico. Gli investigatori avevano individuato il responsabile dell'aggressione nel 31enne e il gip del Tribunale di Milano aveva emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti per tentato omicidio aggravato. L'indagato, però, si era ormai reso irreperibile ed era riuscito così a sfuggire all'autorità. Terminate le formalità del caso, il 31enne è stato arrestato e condotto in carcere a Cremona.

Leggi anche Il video dei due 19enni che rubano la collana a un uomo che passeggia per Milano: fermati dalla polizia

Gli altri due soggetti, invece, sono un 48enne di nazionalità cubana e un 25enne peruviano: entrambi pregiudicati, e come il 31enne irregolari sul territorio nazionale. Il primo è stato accompagnato presso il Cpr di Torino, mentre al secondo è stato notificato dal questore di Cremona l’ordine di lasciare l'Italia entro sette giorni.