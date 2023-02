Primarie Pd, dove ha vinto Elly Schlein a Milano e in Lombardia: la mappa dei risultati dopo il voto Elly Schlein stravince in Lombardia con il 64 per cento delle preferenze contro il 36 per cento di Stefano Bonaccini, mentre a Milano città guadagna addirittura il 72 per cento contro il 28 per cento dello sfidante. A Lodi e provincia la forbice si restringe, con Schlein al 55 per cento e Bonaccini al 45 per cento.

Un risultato contro ogni aspettativa: per la prima volta le primarie Pd ribaltano il risultato dei circoli. Sì, perché Stefano Bonaccini, grande sconfitto a queste ultime primarie dem, era inizialmente dato per favorito contro la sfidante Elly Schlein.

Ma le urne, anche a Milano e in Lombardia, hanno parlato chiaro e capovolto il risultato: l'ex vice di Bonaccini stravince nella regione infatti con oltre il 60 per cento (64 per cento) delle preferenze di oltre 160mila elettori (contro il 36 per cento di Bonaccini), mentre a Milano e provincia guadagna addirittura il 69 per cento contro il 31 per cento di Bonaccini. Ecco quindi gli esiti definitivi delle primarie del Partito Democratico in Lombardia, provincia per provincia.

La mappa del voto alle Primarie Pd in Lombardia

Dopo il risultato di Milano e Città Metropolitana (Elly Schlein 69 per cento e Stefano Bonaccini 30,9 per cento), sorprende anche il risultato della piccola provincia di Sondrio (che accorda alla nuova segretaria il 67,9 per cento contro il 32,1 per cento di Bonaccini). Larga vittoria per Elly Schlein anche a Como (Schlein 68 per cento, Bonaccini 31,9 per cento).

Seguono poi Monza e Brianza (66,6 per cento contro 33,4 per cento), Varese (65,6 per cento contro 34,3 per cento), Pavia (61 per cento contro 38,9 per cento) e Lecco (62,3 per cento contro 37,6 per cento), Cremona (61,3 per cento contro 38,7 per cento), Bergamo (60,4 per cento contro 39,5 per cento) e Brescia (60,7 per cento contro 39,2 per cento).

Chiudono l'elenco le due provincie in cui la vincitrice Elly Schlein si è fermata ben al di sotto della media regionale del 60 per cento, ovvero Mantova (55,9 per cento contro 44 per cento) e Lodi (55 per cento contro 44,9 per cento). In questi due capoluoghi la forbice tra i due sfidanti si è notevolmente ridotta, segnando un risultato oltre la media anche per il candidato sconfitto Stefano Bonaccini (che qui supera abbondantemente il 40 per cento delle preferenze).

I risultati delle primarie Pd a Milano

I circoli milanesi, del resto, avevano già premiato Elly Schlein. Adesso, l'incoronazione ufficiale a nuova segretaria del Partito Democratico, che nel capoluogo lombardo è quasi un plebiscito: qui il 72 per cento degli elettori ha infatti scelto Schlein, mentre solo il 28 per cento ha scritto il nome del governatore emiliano.