Primarie Pd: a Milano Schlein vince con oltre il 60 per cento, Bonaccini battuto Con l’85 per cento delle sezioni scrutinate, Schlein è al 69 per cento e Stefano Bonaccini al 31 per cento. Lo rende noto il Partito democratico di Milano.

A cura di Enrico Tata

Elly Schlein ha vinto le primarie del Partito democratico a Milano e in provincia di Milano. Con l'85 per cento delle sezioni scrutinate, Schlein è al 69 per cento e Stefano Bonaccini al 31 per cento. Lo rende noto il Partito democratico di Milano. "Siamo molto soddisfatti del dato travolgente di Schlein nella città metropolitana di Milano. Elly ha saputo interpretare la voglia di cambiamento e confidiamo che il dato nazionale lo confermi. Questi dati e questa fiducia ci responsabilizzano sul futuro per rispondere alle speranze e alle attese di un vero cambiamento", si legge in una nota diffusa dal comitato per Schlein della città metropolitana di Milano.

Schlein vince anche a Bergamo e a Brescia

In provincia di Bergamo, fa sapere il Pd, Schlein vince con il 60 per cento. Vittoria per Schlein anche a Brescia, con 18mila votanti: Schlein ha ottenuto il 60,71 per cento mentre Bonaccini si è fermato al 39,29 per cento. Il Pd lombardo fa sapere che in Lombardia, su due terzi dei seggi scrutinati, Schlein è al 64 per cento contro il 36 per cento di Bonaccini.

Comitato Schlein: "Vantaggio su Bonaccini difficile da colmare"

Dal comitato Schlein fanno sapere che il "vantaggio su Bonaccini appare difficile da colmare". Ormai i dati indicano un trend costante a livello nazionale, con vittoria a Roma, Milano, Napoli e Bologna. In generale è avanti in 14 regioni. "Il calcolo che si fa è che ormai si è creato un gap difficile da recuperare per Bonaccini, anche in caso di vittoria al Sud e in regioni in bilico", fanno sapere dal comitato. Qua tutti i risultati delle primarie in diretta.