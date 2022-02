Previsioni meteo per San Valentino: in arrivo pioggia e neve Due due mesi di siccità, lunedì 14 febbraio torna la pioggia in pianura e la neve oltre i 400 metri. Atteso anche un calo delle temperature.

A cura di Giorgia Venturini

Ritorna il clima invernale a Milano. Tra domani e sabato si indebolirà l'alta pressione e torneremo ad avere temperature nella media stagionale. Arriverà l'aria fredda che attraversa il Nord e si sposterà verso il centro Sud sabato 12 febbraio: non porterà piogge ma solo un po' di vento, nulla però a confronto con quello degli scorsi giorni quando in città e in altre province lombarde le raffiche a 90 km/h aveva portato gravi danni. "Per sabato è atteso un calo delle temperature con l'arrivo di nuova aria fredda e venti da Est. Ma anche per tutto il weekend l'aria fredda non sarà accompagnata da piogge", ha spiegato a Fanpage.it il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati. Domenica 13 febbraio sarà invece una giornata transitoria: "In Lombardia ci sarà solo qualche nuvola sparsa e qualche velatura. Le temperature continueranno a scendere".

Neve oltre i 400 metri

Pioggia e neve arriveranno nel giorno più romantico dell'anno: "Lunedì arriverà una perturbazione più importante che riuscirà ad arrivare su tutto il Nord Italia. Molto probabile piogge in pianure e neve su Alpi, Prealpi e anche in zona collinare, da 400 metri in su. Già in alta Brianza potrebbe nevicare". La pioggia del 14 febbraio non risolverà la situazione ma almeno farà tirare un respiro di sollievo ai milanese che da due mesi fanno i conti con alti livelli di Pm10, che neanche il vento è riuscito a spazzare via in modo definitivo. Anche l'arrivo delle piogge di lunedì non risolverà definitivamente la situazione inquinamento: occorrerebbero infatti più giorni di pioggia intensa. Martedì 15 febbraio infatti il cielo tornerà sereno.

Inquinamento ancora oltre i limiti

Il problema inquinamento dunque potrebbe risolversi in parte lunedì quando finalmente ricadrà la pioggia a Milano: qui non piove da due mesi. Bisogna sperare però in altre perturbazioni a brevi per far rientrare l'allarme polveri sottili: da giorni infatti a Milano il Pm10 in città ha superato la soglia dei 50 microgrammi per metro cubo. Insomma un inverno record se si calcola che la media annua del Pm10 a Milano nel 2021 è stata di 37 microgrammi per metro cubo, mentre la media di solo questo gennaio è stata addirittura di 63. Ora non resta che sperare che questo spaccato di primavera lasci nuovamente spazio al clima invernale e al ritorno della neve, assente da inizio dicembre.