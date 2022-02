Previsioni meteo oggi a Milano: con San Valentino torna la pioggia, e in serata potrebbe nevicare Pioggia e forse anche neve in serata a San Valentino. Queste le previsioni meteo a Milano per la giornata di oggi, lunedì 14 febbraio 2022.

A cura di Redazione Meteo

Torna la pioggia e, forse, anche la neve a Milano. Le previsioni meteo per oggi, lunedì 14 febbraio 2022, sono contraddistinte da quella che è stata chiamata la "perturbazione di San Valentino". Già, perché proprio oggi, festa degli innamorati, a Milano tornerà la pioggia dopo una prolungata assenza. E addirittura, in tarda serata, sul capoluogo lombardo potrebbe scendere anche della pioggia mista a neve: chissà se gli innamorati apprezzeranno, nel caso, la suggestiva cornice alle loro uscite.

Il meteo oggi, lunedì 14 febbraio, a Milano

Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni meteo per oggi, lunedì 14 febbraio, a Milano. La giornata è iniziata all'insegna del cielo coperto e fin dalle prime ore del mattino saranno possibili piogge deboli. Le precipitazioni dovrebbero intensificarsi a partire dal primo pomeriggio. In serata, complice un ulteriore calo delle temperature, sul capoluogo lombardo potrebbe scendere del nevischio. Sarà una giornata decisamente più fredda di quella di ieri: le massime sono in calo e non supereranno i sei gradi, le minime si manterranno di poco al di sopra dello zero.

Le previsioni meteo oggi in Lombardia: dove è prevista neve

Per la giornata odierna è previsto un progressivo peggioramento delle condizioni meteo in tutta la Lombardia, a causa di una "saccatura nord-atlantica in approfondimento sul Mediterraneo occidentale", come spiega il servizio meteo dell'Arpa, agenzia regionale per la protezione ambientale. Sono previste precipitazioni specialmente nel pomeriggio in tutta la regione, che dureranno fino a martedì mattina. La neve è attesa generalmente oltre i 600 metri, ma in serata la quota neve calerà fino alla pianura nelle zone Occidentali. In pianura si segnalano temperature minime intorno a un grado e massime intorno ai quattro gradi.