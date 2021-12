Previsioni meteo oggi, venerdì 3 dicembre a Milano: cielo limpido ma vento freddo Per la giornata di oggi, venerdì 3 dicembre, si prevede a Milano cielo limpido ma venti gelidi. Non sono previste precipitazioni.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 3 dicembre 2021, per Milano annunciano una giornata all'insegna della limpidezza. Il cielo sopra il capoluogo di regione lombardo resterà azzurro per tutto il tempo e non sono attese precipitazioni. Ciononostante, soffierà forte il vento, che toccherà anche punte di 13 chilometri all'ora, mentre non pare esserci possibilità di copertura dalle nuvole nemmeno dopo il tramonto. Anche nel resto della regione il bel tempo la farà da padrone per tutte le ore di luce.

Previsioni meteo Milano venerdì 3 dicembre: cielo limpido ma vento freddo

Nelle zone periferiche di Milano, specialmente in mattinata, non sono esclusi banchi di nebbia che limiteranno la visibilità degli automobilisti. Il freddo resterà pungente per tutta la giornata, nonostante i raggi del sole riusciranno a scaldare specialmente durante le ore centrali, dalle 11 alle 15 circa. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 7.5 gradi centigradi, mentre le minime scenderanno fino ai -1 della notte. Alle 22 si toccherà lo zero.

Previsioni meteo Lombardia venerdì 3 dicembre

Il bel tempo si estenderà a tutta la regione. Nei luoghi della pianura padana, così come nelle periferie milanesi, la mattinata sarà caratterizzata da fitti banchi di nebbia che dovrebbero scomparire man mano con l'innalzarsi della temperatura e riformarsi nelle ore serali, al conseguente calare del calore. Per tutta la giornata non sono attese precipitazione, nemmeno di carattere nevoso in montagna. Il freddo sarà più stringente nelle ore serali e notturne, quando, specialmente in quota, scenderà ben sotto gli zero gradi centigradi.