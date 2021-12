Previsioni meteo oggi, mercoledì 1 dicembre a Milano: sole al mattino e gelo, poi nuvoloso Previsioni meteo per oggi, mercoledì 1 dicembre, a Milano: cielo sereno al mattino e poi via via più nuvoloso, con temperature rigide e molto vicine allo zero.

A cura di Redazione Meteo

Cielo prima soleggiato, poi nuvole e freddo: questo ciò che promette la giornata di oggi, mercoledì 1 dicembre 2021, a Milano. Il primo giorno dell'ultimo mese dell'anno inizierà all'insegna del sereno, con poche nubi: ma nel corso della giornata il cielo sarà coperto da molte nuvole. Ciò che cambierà poco è invece la temperatura: farà molto freddo, con minime attorno allo zero e massime che difficilmente supereranno i cinque gradi centigradi. Vediamo dunque nel dettaglio come saranno le previsioni meteo a Milano per la giornata di oggi, mercoledì 1 dicembre 2021.

Che tempo farà oggi a Milano: mattinata soleggiata

I principali siti di previsioni meteorologiche indicano che nel capoluogo lombardo la mattinata di oggi, mercoledì 1 dicembre, sarà soleggiata. Cielo terso consentirà di ammirare le cime delle montagne innevate: per la neve a Milano bisognerà ancora attendere, anche se le temperature sono già molto rigide. Al mattino sono attesi 2-3 gradi, che potranno aumentare fino a 4-5 nel pomeriggio. Col passare delle ore è previsto un graduale annuvolamento: il cielo risulterà coperto in serata, con una bassa possibilità anche di deboli precipitazioni.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni

Freddo e giornate con cielo parzialmente soleggiato sono attese a Milano anche nei prossimi giorni. Almeno fino a domenica 5 dicembre non sono infatti attese precipitazioni. Si alterneranno giorni più soleggiati, come venerdì 3 dicembre, ad altre giornate più nuvolose, come sabato 4 dicembre. Le temperature resteranno sostanzialmente immutate: massime attorno a cinque gradi, e minime che venerdì e domenica potranno scendere sotto lo zero.