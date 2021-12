Previsioni meteo oggi a Milano: torna il sole, cielo parzialmente nuvoloso Cielo parzialmente nuvoloso con ampie schiarite e nessuna pioggia. Queste le previsioni per oggi, mercoledì 29 dicembre, a Milano e in Lombardia.

A cura di Redazione Meteo

Ritorna, a sprazzi, il sole a Milano. Dopo giorni grigi e piovosi, le previsioni meteo per oggi, mercoledì 29 dicembre 2021 prevedono sul capoluogo lombardo cielo parzialmente nuvoloso, ma con possibilità di ampie schiarite. Vediamo nel dettaglio le previsioni.

Meteo oggi, 29 dicembre, a Milano e Lombardia: sole a sprazzi

Per oggi è previsto cielo nuvoloso con ampie schiarite e nessuna pioggia all'orizzonte. Scendono però le temperature la mattina presto: in pianura minime in calo, comprese tra 1 e 5 gradi; massime in leggero aumento e comprese tra 7 e 12 gradi. Sensibile aumento delle temperature invece in montagna. I venti saranno deboli in pianura o a tratti moderati da ovest/nordovest, in montagna moderati o forti da nord-nordovest, soprattutto in quota. Si segnala inoltre della foschia densa e nebbia sulla bassa pianura orientale nelle ore più fredde.

Previsioni per domani giovedì 30 dicembre

Anche per domani è previsto un tempo tendenzialmente sereno o poco nuvoloso, ma saranno presenti però delle nubi basse anche persistenti sulla pianura specie in prossimità del corso del Po. Piogge assenti, e a carattere nevoso solamente in alta quota in Lombardia.

Le temperature in pianura saranno minime stazionarie e intorno ai due gradi, massime in lieve calo e attorno a 7-8 gradi; ulteriore aumento in quota con valori molto miti per il periodo. I venti saranno deboli in pianura con direzione variabile, in montagna moderati settentrionali soprattutto in quota, tendenti ad attenuarsi nel corso della giornata. Anche per domani si segnalano nebbie diffuse in pianura, in parziale sollevamento tra le ore centrali ed il pomeriggio.