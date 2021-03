Cielo nuvoloso, ma con temperature in aumento in Lombardia: stando al bollettino diramato da Arpa Lombardia, nella giornata di domani venerdì 26 marzo si prevede un cielo con una nuvolosità in aumento durante la giornata e molto nuvoloso in serata. Sono possibili anche precipitazioni deboli e isolate nei settori occidentali, più probabili in tarda serata. Le temperature minime saranno in aumento e si attesteranno attorno ai 5 gradi centigradi e le massime stazionarie attorno ai 17 gradi centigradi. Anche a Milano ci sarà cielo nuvoloso con temperature minime attorno ai 7 gradi e massime attorno ai 17 gradi.

Previsioni meteo Milano sabato 27 marzo

Anche sabato 27 marzo ci sarà cielo molto nuvoloso ovunque. Nuvole che diminuiranno nel corso della giornata. Possibili piogge sono previste su Alpi e Prealpi. Precipitazioni più isolate e occasionali si prevedono invece sulla pianura e sull'Appennino. Le temperature minime saranno in moderato aumento mentre le massime saranno stazionarie o in lieve calo. Anche a Milano proseguirà il cielo nuvoloso. Le temperature minime saranno in leggero aumento attestandosi attorno ai 9 gradi centigradi mentre le massime saranno stazionarie fermandosi sempre sui 17 gradi.

Previsioni meteo Milano domenica 28 e lunedì 29 marzo

Per domenica 28 marzo in Lombardia ci saranno sempre nuvole con precipitazioni isolate e non ci saranno importanti variazioni sulle temperature. A Milano le minime saranno stazionarie e ferme ai 9 gradi centigradi mentre le massime saranno in leggero calo e si fermeranno attorno ai 15 gradi centigradi. Lunedì 29 marzo in parte della Lombardia tornerà il cielo sereno mentre a Milano ci saranno ancora nuvole: le temperature saranno in leggero aumento: le massime attorno ai 17 gradi e le minime intorno agli 8 gradi centigradi.