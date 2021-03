Cielo nuvoloso, ma con temperature in aumento: è questo quanto previsto nel bollettino diramato da Arpa Lombardia per la giornata di domani venerdì 12 marzo. Le nuvole dovrebbero via via diradarsi in serata. Sono previste precipitazioni deboli e occasionali soprattutto nelle aree orientali della Regione. Le temperature minime saranno in aumento e si aggireranno attorno ai 6 gradi centigradi mentre le massime saranno stazionarie attorno ai 15 gradi centigradi. Anche a Milano si prevede cielo nuvoloso con temperature minime attorno ai 7 gradi e massime attorno ai 16 gradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia sabato 13 marzo

Sabato 13 marzo tornerà invece il cielo sereno. Nel pomeriggio potrebbe essere prevista qualche nuvola, ma non ci saranno precipitazioni. Solo in serata in alcune aree della Lombardia potrebbe essere previsto possibile nevischio. Le temperature minime saranno in calo mentre le massime stazionarie. Anche a Milano è previsto cielo sereno con qualche nuvola. Le minime saranno in aumento e si attesteranno attorno ai 8 gradi mentre le massime saranno in calo e si fermeranno attorno ai 15 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia domenica 14 e lunedì 15 marzo

Domenica 14 marzo il cielo passerà da sereno a parzialmente nuvoloso al mattino. Ci saranno maggiori schiarite nel pomeriggio e sera. Saranno però possibili precipitazioni sulle aree del confine. A Milano nella giornata di domenica è previsto cielo sereno con temperature minime attorno ai 7 gradi e massime attorno ai 15 gradi. Anche per lunedì 15 marzo saranno previste nuvole in gran parte della Lombardia e possibili precipitazioni sulle aree a Nord. Nel capoluogo meneghino si prevede cielo sereno, ma possibili raffiche di vento. Le temperature minime saranno attorno ai 5 gradi centigradi mentre le massime attorno ai 15 gradi centigradi.