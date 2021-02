Cielo nuvoloso in Pianura con nebbia fino al pomeriggio: è quanto si prevede nel bollettino diramato da Arpa Lombardia per la giornata di domani, lunedì 22 febbraio. Non sono previste precipitazioni, salvo pioviggine sulla Pianura. Le temperature minime inoltre saranno in calo mentre le massime in aumento. Le prime infatti si aggireranno attorno ai 5 gradi centigradi mentre le seconde attorno ai 14 gradi centigradi. Anche a Milano il cielo sarà nuvoloso con minime attorno ai 6 gradi e massime attorno ai 13 gradi.

Previsioni meteo Milano martedì 23 febbraio

Martedì 23 febbraio in Lombardia il cielo sarà sereno o poco nuvoloso e sempre con possibili nebbie al mattino. Non sono previste precipitazioni mentre le temperature minime saranno in calo e le massime in aumento. Nel capoluogo meneghino invece sarà previsto cielo sereno con temperature in rialzo: le minime infatti saranno intorno ai 5 gradi e le massime intorno ai 16 gradi.

Previsioni meteo Milano mercoledì 24 e giovedì 25 febbraio

Il cielo sereno in Lombardia proseguirà anche per la giornata di mercoledì 24 febbraio e giovedì 25 febbraio. Nel primo caso infatti non si registreranno precipitazioni e si avranno temperature minime in calo, ma massime in aumento con valori molto superiori alla media del periodo che lasceranno pensare a un arrivo anticipato della primavera. Giovedì 25 febbraio, oltre ad avere un cielo sereno, avremo temperature stazionarie. A Milano sia mercoledì 24 che giovedì 25 febbraio avremo il sole per tutte e due le giornate e le temperature si alzeranno tanto che le minime saranno attorno ai 7 gradi mentre le massime arriveranno a toccare i 18 gradi.