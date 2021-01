Prosegue l'ondata di maltempo in tutta la Lombardia per via dell'ampia circolazione depressionaria che insiste sulla regione e continuerà almeno fino all'inizio della prossima settimana. Secondo le previsioni meteo per oggi sabato 2 gennaio, i cieli di Milano e della Lombardia resteranno ad essere coperti e molto nuvolosi, con la presenza di venti che saranno in rinforzo da est a tutte le quote.

Previsioni meteo Milano e Lombardia di oggi, sabato 2 gennaio

Secondo quanto riportato dagli esperti di Arpa Lombardia le previsioni meteo per oggi, sabato 2 gennaio, mostrano un cielo molto nuvoloso o coperto su quasi tutta la regione per l'intera giornata. Le piogge resteranno piuttosto diffuse, nonostante localmente (Prealpi e pianura occidentale) saranno moderate, mentre saranno deboli altrove. Atteso il ritorno della neve anche in città e a partire dai 400 metri di altitudine, con accumuli che potrebbero toccare i 15 e i 25 centimetri. In lieve aumento le temperature con minime e massime comprese tra i 2 e i 7 gradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia di domani, domenica 3 gennaio

Il primo weekend del 2021 si apre e si chiude con il maltempo. Anche nella giornata di domani, domenica 3 gennaio, i cieli della regione e del suo capoluogo saranno caratterizzati da una copertura pressoché totale causata da un ampio annuvolamento. Le piogge saranno locali e quasi sempre deboli, mentre non sono attese grandi folate di vento. Nelle prime ore della mattinata possibili schiarite che però non dureranno fino al pomeriggio. Temperature stabili, con minime intorno ai quattro gradi centigradi e massime sugli otto.