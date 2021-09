Previsioni meteo Milano e Lombardia sabato 11 settembre: cielo poco nuvoloso, temperature in aumento A Milano e in Lombardia per la giornata di domani, sabato 10 settembre, si registra cielo poco nuvoloso con temperature stabili: le minime si attesteranno attorno ai 18 gradi centigradi e le massime attorno ai 28 gradi centigradi. Questo è quanto previsto dal bollettino diramato da Arpa Lombardia.

A cura di Redazione Meteo

Cielo poco nuvoloso e temperature minime in lieve aumento: è questo quanto previsto dal bollettino diramato da Arpa Lombardia per la giornata di sabato 11 settembre. Le nuvole interesseranno le aree centro orientali. Ci saranno poi ampie schiarite su tutta la pianura. Possibili rovesci possono essere previsti verso sera sulle Alpi e sulle Prealpi. Le temperature minime sono in lieve aumento e le massime sono stazionarie: le prime si attestano attorno ai 18 gradi centigradi mentre le seconde attorno ai 29 gradi centigradi. A Milano si registreranno nuvole e temperature stabili: le minime si aggireranno attorno ai 18 gradi centigradi mentre le massime attorno ai 29 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia domenica 12 settembre

Domenica 12 settembre invece si prevede cielo sereno o poco nuvoloso in pianura e altre nuvole sui rilievi. Le precipitazioni saranno possibili su Alpi e Prealpi. Le temperature minime saranno stazionarie mentre le massime in lieve aumento. Sulla bassa pianura potrebbero registrarsi foschie e nebbie. Nel capoluogo meneghino si avrà cielo poco nuvoloso. Le temperature minime saranno in lieve aumento e si fermeranno attorno ai 20 gradi centigradi mentre le massime saranno attorno ai 29 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia lunedì 13 settembre

Lunedì 13 settembre la situazione rimarrà stazionaria. Potrebbero aumentare le nuvole, ma vi è una bassa probabilità che si registrino piogge. Le temperature poi non dovrebbero subire delle variazioni. Lunedì, a Milano, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature minime ferme a 20 gradi e le massime stazionarie sui 29 gradi centigradi.