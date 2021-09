Previsioni meteo Milano e Lombardia giovedì 9 settembre: cielo nuvoloso e temperature stabili A Milano e in Lombardia si registrerà cielo nuvoloso con temperature stabili. Le minime saranno attorno ai 17 gradi centigradi e le massime si attesteranno attorno ai 28 gradi centigradi. Questo è quanto previsto dal bollettino diramato da Arpa Lombardia. Nel weekend, nel capoluogo meneghino, sono previste piogge.

A cura di Redazione Meteo

Cielo poco nuvoloso e temperature stabili in Lombardia. Secondo il bollettino diramato da Arpa per la giornata di giovedì 9 settembre ci sarà cielo sereno o poco nuvoloso sull'Appennino e in pianura. Nuvole si registreranno sui rilievi alpini e prealpini. Le precipitazioni saranno possibili nella notte e al mattino sulle Alpi. Le temperature minime e massime non subiranno variazioni di rilievo: le prime si aggireranno attorno ai 17 gradi centigradi mentre le seconde attorno ai 29 gradi centigradi. Anche a Milano si avrà cielo nuvoloso con temperature minime attorno ai 17 gradi e massime attorno ai 28 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia venerdì 10 settembre

Nella giornata di venerdì 10 settembre il cielo sarà in gran parte della Regione poco nuvoloso in mattinata e con nubi diffuse nel pomeriggio. Rovesci si potranno registrare su Alpi e Prealpi. Le temperature minime saranno stazionarie. Nel capoluogo meneghino proseguirà il tempo nuvoloso: anche venerdì si avranno nuvole con temperature stabili: le minime saranno attorno ai 18 gradi e le massime attorno ai 28 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia sabato 11 e domenica 12 settembre

Per sabato 11 settembre le nuvole saranno più diffuse e sono probabili precipitazioni. Le temperature invece non subiranno variazioni. Anche a Milano cielo nuvoloso con temperature stabili. Domenica 12 settembre ci sarà tempo stabile con una bassa probabilità di pioggia. Le temperature inoltre non cambieranno facendo registrare valori superiori alle medie del periodo. Domenica nel capoluogo meneghino arriverà il maltempo: ci saranno forti temporali con temperature minime attorno ai 18 gradi e massime attorno ai 29 gradi centigradi.