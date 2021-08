Previsioni meteo Milano e Lombardia venerdì 20 agosto: cielo poco nuvoloso e temperature in aumento Secondo le previsioni meteo diramate da Arpa Lombardia, per la giornata di domani venerdì 20 agosto, sono previste temperature in lieve aumento ma cielo nuvoloso. A Milano, in particolare, le minime si attesteranno attorno ai ai 19 gradi e massime intorno ai 30 gradi. Potrebbero anche essere previsti fenomeni di afa.

A cura di Redazione Meteo

Il cielo sarà poco nuvoloso, ma le temperature saranno in lieve aumento: sono queste le previsioni diramate nel bollettino di Arpa Lombardia per la giornata di domani, venerdì 20 agosto. La nuvolosità sarà irregolare sui rilievi per poi ridursi in serata. Precipitazioni sono previste nelle ore centrali, ma solo su Alpi e Prealpi. Le temperature minime saranno stazionarie e comprese tra i 19 e i 20 gradi centigradi mentre le massime saranno in lieve aumento e tra i 30 e i 32 gradi centigradi. Nel capoluogo meneghino è previsto cielo nuvoloso con minime intorno ai 19 gradi e massime intorno ai 30 gradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia sabato 21 agosto

Per la giornata di sabato 21 agosto in Lombardia è ancora previsto cielo sereno o poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni e le temperature minime saranno stazionarie (20 gradi) mentre le massime in aumento (33 gradi). Potrebbero anche essere previste condizioni di afa in pianura. A Milano è previsto cielo sereno con minime e massime in aumento: le prime si attesteranno attorno ai 20 gradi e le seconde attorno ai 31 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia domenica 22 agosto

Per domenica 22 agosto invece ci sarà cielo sereno o poco nuvoloso nella notte. Ci saranno rovesci isolati sui rilievi e temporali diffusi nel pomeriggio e in serate. Le temperature minime e massime saranno in lieve aumento in pianura mentre in calo in montagna. A Milano invece potrebbero essere previste piogge. Le minime inoltre saranno in lieve aumento e si attesteranno attorno ai 21 gradi centigradi e le massime saranno stazionarie e ferme intorno ai 31 gradi centigradi.