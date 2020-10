La giornata di pioggia di oggi, giovedì 15 ottobre, resterà un'eccezione fino al resto della settimana che si sta per concludere. Nonostante le condizioni climatiche avverse all'uscita del sole, le previsioni meteo su Milano per domani, venerdì 16 ottobre, raccontano che le nuvole faranno spazio nuovamente alla stella più luminosa del cielo, nonostante i suoi raggi non incideranno più sulle temperature che verranno percepite.

Previsioni meteo Milano di domani, venerdì 16 ottobre

Secondo gli esperti, infatti, a partire dalle prime ore di domani gli addensamenti nuvolosi lasceranno man mano spazio ad un cielo pressoché limpido. In Lombardia potrebbero verificarsi lievi precipitazioni, specialmente sui rilievi montuosi, mentre in pianura e a Milano non sono attesi scrosci. Col passare delle ore, poi, il sole tornerà a splendere sui tetti del capoluogo di regione ma i suoi raggi non riscalderanno più come prima. Le temperature, ormai, paiono essersi definitivamente abbassate e gli esperti suggeriscono che da domani saranno addirittura al di sotto della media stagionale. I venti, comunque, saranno deboli e non rappresenteranno una criticità in ottica di eventuale allarme meteo della Protezione civile. Appena superata la metà di ottobre, quindi, si tornerà a respirare un clima autunnale senza i disagi legati a piogge e vento.

Previsioni meteo Milano di oggi, giovedì 15 ottobre

Le previsioni meteo della giornata appena cominciata spiegano che per tutta la sua durata sarà caratterizzata da tempo uggioso e clima freddo. Le precipitazioni che interesseranno Milano non avranno una portata tale da temere per l'esondazione dei fiumi Seveso e Lambro, nonostante la pioggia possa creare qualche disagio per gli automobilisti e il traffico cittadino potrebbe risentirne.