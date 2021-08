Previsioni meteo, Ferragosto da bollino arancione a Milano: temperature vicine ai 40 gradi Temperature da bollino arancione a Milano per la giornata di oggi e domani: il ministero della Salute ha infatti alzato lo stato di allerta, con massima attenzione per le categorie a rischio, per possibili disagi di calore. Le temperature percepite infatti si alzeranno fino a toccare i 38 gradi centigradi.

A cura di Redazione Meteo

Ferragosto da bollino arancione per la città di Milano: dalla giornata di oggi e fino a domani il ministero della Salute ha alzato lo stato di allerta. Per oggi, sabato 14 agosto, sono previste temperature minime intorno ai 25 gradi e massime intorno ai 35 gradi. La temperatura percepita però sarà attorno ai 38 gradi centigradi. Anche per la giornata di domani, domenica 15 agosto, si avranno temperature minime attorno ai 26 gradi centigradi e massime invece attorno ai 34 gradi con temperature percepite sui 38 gradi centigradi. Per questo motivo è stato diramato lo stato di allerta per i servizi sanitari.

Previsioni meteo Milano e Lombardia lunedì 16 agosto

Sia oggi che domani potrebbero esserci forti disagi causati dal calore sia in pianura che nei fondivalle. Le temperature dovrebbero abbassarsi da lunedì 16 agosto: il cielo infatti passerà dall'essere poco nuvoloso a nuvoloso e non si escludono anche rovesci o temporali in alcune aree della Lombardia. Le temperature minime saranno stazionarie mentre le massime saranno in lieve calo. Questo è quanto previsto dal bollettino diramato da Arpa Lombardia. Anche a Milano le temperature inizieranno ad abbassarsi con le massime che scenderanno fino ai 32 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia martedì 17 agosto

La settimana successiva sia in Lombardia che a Milano si registrerà un calo drastico delle temperature con cielo nuvoloso e possibili rovesci: in particolare temporali sono previsti per la giornata di mercoledì 18 agosto. Le temperature massime scenderanno sotto i 30 e arriveranno a toccare massimo i 29 gradi centigradi.