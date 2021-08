Previsioni meteo Milano mercoledì 4 agosto: temporali e crollo delle temperature Pioggia, temporali e brusco calo delle temperature. Quasi non sembra estate a Milano, interessata da una nuova ondata di maltempo. Le previsioni meteo per mercoledì 4 agosto indicano l’arrivo di precipitazioni anche a carattere temporalesco. Le temperature massime supereranno di poco i 20 gradi.

A cura di Redazione Meteo

Aria fresca, pioggia e temporali. Quasi non sembra estate a Milano, interessata come tutto il Nord Italia da una nuova perturbazione dovuta a un'ampia area depressionaria. Le previsioni meteo per mercoledì 4 agosto indicano che sarà una giornata "bagnata" da precipitazioni anche a carattere temporalesco da mattina fino a sera. La pioggia raffrescherà l'aria: le temperature massime crolleranno infatti anche di cinque gradi rispetto alla giornata precedente.

Il tempo a Milano mercoledì 4 agosto

A Milano è agosto, ma sembra essere in primavera o in autunno. La buona notizia è che non si soffre per via dell'afa: negli ultimi giorni non si sono mai raggiunti i 30 gradi, e non accadrà mai in questa settimana. Anzi: mercoledì 4 agosto la temperatura massima potrebbe essere di poco superiore ai 20 gradi, costringendo i più freddolosi a ritirare fuori dagli armadi le giacchette. Obbligatorio uscire anche con l'ombrello: la pioggia non darà mai tregua e, specie a partire dal primo pomeriggio, le precipitazioni potranno essere anche a carattere temporalesco, anche se al momento sul nodo idraulico di Milano non è stata diramata alcuna allerta meteo.

Le previsioni meteo in Lombardia

Tutta la Lombardia è interessata dal passaggio di un'ampia area depressionaria, come spiega il servizio meteorologico dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Sono quindi probabili condizioni di tempo perturbato con particolare riferimento ai settori di alta pianura e ai rilievi alpini e prealpini, dove sono attesi quantitativi di pioggia anche abbondanti. Solo tra il pomeriggio di giovedì e venerdì ci sarà il passaggio a condizioni meteo più stabili, con rialzo delle temperature massime.