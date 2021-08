Previsioni meteo a Milano e in Lombardia: martedì 24 agosto tempo instabile e temperature più basse Per la giornata di oggi sono previste nubi irregolari su tutto il territorio lombardo. Le piogge interesseranno soprattutto i rilievi ma non si esclude qualche rovescio anche in pianura. Le temperature sono in lieve calo ovunque e dovrebbero rimanere stabili fino a giovedì quando torneranno a salire.

A cura di Redazione Meteo

Dopo il caldo dei giorni scorsi, anche a Milano e in Lombardia sembra allentarsi la morsa dell'afa estiva. Le previsioni meteo di oggi, martedì 24 agosto, parlano di un tempo instabile, che fino a mercoledì porterà delle incursioni di aria più fresca in quota, e anche delle precipitazioni che dovrebbero interessare con maggior probabilità i settori alpini e prealpini. Non si possono però escludere dei rovesci sparsi anche in pianura. Da giovedì le temperature massime dovrebbero essere in rialzo, grazie a una giornata di cielo sereno, per poi peggiorare nuovamente venerdì, a causa di un'ampia area depressionaria proveniente dal Nord Europa che farà abbassare le temperature massime. Ma vediamo ora nel dettaglio le previsioni per oggi.

Previsioni meteo a Milano e in Lombardia per martedì 24 agosto

Il cielo nella giornata di oggi sarà irregolarmente nuvoloso. Dal mattino le nubi continueranno ad aumentare e non si escludono precipitazioni sui rilievi. Piogge meno probabili o solo deboli e sparse invece in pianura. Le temperature minime sono in lieve calo, quelle massime invece stazionarie o in lieve rialzo. In pianura le minime rimangono tra i 16 e 18 gradi, le massime tra 27 e 30 gradi.

Il meteo previsto per domani a Milano e in Lombardia

Per la giornata di domani, mercoledì 25 agosto, è previsto un cielo nuvoloso ovunque, con maggiori addensamenti sui rilievi, dove sono anche probabili dei rovesci. In pianura le piogge saranno meno frequenti ma possibili. Le temperature minime saranno in lieve rialzo, mentre quelle massime in lieve calo. In pianura le minime non supereranno i 18 gradi, e le massime i 26 gradi.