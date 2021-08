Previsioni meteo Milano e Lombardia martedì 17 agosto: in arrivo temporali e temperature in calo Dopo le temperature roventi degli ultimi giorni, in Lombardia e in particolare a Milano saranno previsti temporali e temperature in calo. Per la giornata di domani, martedì 17 agosto, a Milano le minime saranno intorno ai 19 gradi e le massime attorno ai 30 gradi. A confermarlo è l’ultimo bollettino diramato da Arpa Lombardia.

A cura di Redazione Meteo

Dopo le temperature roventi e il bel tempo degli ultimi giorni, in Lombardia si abbatteranno forti piogge e temporali. Stando all'ultimo bollettino diramato da Arpa Lombardia, per la giornata di martedì 17 agosto, il cielo passerà da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso. Durante la giornata saranno probabili locali rovesci o temporali. Nel pomeriggio saranno sparsi su Alpi e Prealpi per poi intensificarsi durante tutta la giornata su gran parte della Lombardia. Le temperature minime saranno stazionarie e intorno ai 22 gradi centigradi mentre le massime saranno in leggero calo attestandosi intorno ai 34 gradi centigradi. A Milano sono previsti forti temporali con temperature minime intorno ai 19 gradi centigradi e le massime attorno ai 30 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia mercoledì 18 agosto

Per la giornata di mercoledì 18 agosto, il cielo tornerà a essere poco nuvoloso e non saranno previste precipitazioni se non residui temporali sulle Prealpi. Le temperature minime saranno stazionarie mentre le massime in calo. A Milano il cielo sarà sereno e le temperature saranno in leggero calo: le minime si attesteranno attorno ai 19 gradi mentre le massime scenderanno ancora e toccheranno i 27 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia giovedì 19 agosto

La tendenza per giovedì 19 agosto è di cielo poco nuvoloso e possibili rovesci su Prealpi e alta pianura. Le temperature massime saranno in lieve rialzo. Nel capoluogo meneghino avremo cielo poco nuvoloso con temperature ancora in calo: le minime infatti saranno attorno ai 19 gradi centigradi mentre le massime si attesteranno sotto i 30 gradi, toccando così i 29 gradi centigradi.