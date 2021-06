Rimandate, nuovamente, le testimonianze di Marcelo Brozovic, Ivan Perisic, Mauro Icardi e Wanda Nara nell'ambito del processo per diffamazione a carico di Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi aveva dichiarato, attraverso il suo magazine "King Corona Magazine" che ai tempi in cui Icardi era capitano dell'Inter, la showgirl argentina avesse tradito il marito con il compagno di squadra Brozovic.

Udienza rinviata al primo febbraio 2022

Il motivo del nuovo slittamento è riconducibile alla partecipazione agli Europei di Brozovic e Perisic. Il primo è parte civile, difeso dall'avvocato Danilo Buongiorno, mentre il secondo è teste della Procura. Al contrario, Mauro Icardi e la moglie Wanda Nara (anche loro parti civili) non si sono presentati perché in quarantena dopo un viaggio in Tanzania. Non è la prima volta che le testimonianze dei quattro saltano: già nello scorso mese di gennaio, nessuno di loro si era presentato in tribunale. Così, a fronte della nuova mancanza, il giudice ha deciso di rinviare l'udienza al primo febbraio del 2022. Il giudice ha però inviato una notifica agli avvocati chiedendo di inoltrare comunicazione circa l'eventuale presenza dei rispettivi assistiti nel primo giorno del secondo mese dell'anno prossimo.

Corona: Icardi divorzia da Wanda che l'ha tradito con Brozovic

Sconsolato, nelle parole riportate dall'Ansa, ha detto: "Un po' gli Europei, un po' la quarantena… ma io poi ho difficoltà a trovare un'udienza disponibile". Nel processo, Corona è imputato per quanto scritto sul suo magazine, ovvero: "Mauro Icardi divorzia da sua moglie – Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic". Corona aveva poi aggiunto che il centrocampista croato aveva patito "aggressioni violente" da Icardi una volta che questi ne era venuto a conoscenza.