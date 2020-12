Denuncia per diffamazione verso gli autori dei post Facebook attraverso cui hanno criticato la macchina dell'emergenza neve messa in campo dal Comune. Ad annunciato è la sindaca di Sovico, in provincia di Monza e Brianza, Barbara Magni che dichiarato "guerra" ai commentatori dei post, ritenuti diffamatori, sulla gestione comunale dell'emergenza neve del 28 dicembre. Stando a quanto riferito dal quotidiano "Il Cittadino di Monza e Brianza", la sindaca invece ha respinto le critiche dichiarando, a sua volta in un post Facebook, che la macchina comunale è entrata in azione per tempo.

Sindaca: È stato sparso sale e sabbia già nel tardo pomeriggio di ieri

Così la sindaca ha voluto dire la sua utilizzando, anche lei, la sua pagina Facebook: "Non ho l’abitudine di intervenire mediante post – scrive il primo cittadino – al fine di lasciare possibilità a tutti i cittadini di esprimere il proprio giudizio, rammentando che per eventuali necessità l’amministrazione è raggiungibile telefonicamente o tramite mail". E tiene poi a precisare i tre piani messi in campo già dal tardo pomeriggio di domenica 27 dicembre: "Primo, da ieri sera alle 18, come anche da qualcuno confermato, è iniziato un preventivo servizio di spargi sale e sabbia. Secondo, il sevizio di spazzaneve strade è iniziato questa mattina alle 4 e proseguirà ininterrottamente per tutta la giornata del 28 dicembre anche tramite l’utilizzo di uomini a piedi. Infine, ricordo che siamo in zona arancione e per cui si dovrebbe uscire dalla propria abitazione solo per i noti e comprovati motivi". Per la sindaca quindi si è fatto tanto: il piano emergenza attivato già domenica quindi non giustificherebbe post diffamatori nei confronti del municipio. Ecco quindi che la sindaca si è rivolta alla polizia postale.