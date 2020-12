in foto: Foto dal gruppo Facebook "Sei di Monza se…"

"Sono abituato ad assumermi le mie responsabilità. Sempre. E lo faccio anche oggi, quando è evidente che il piano neve predisposto dal Comune non ha funzionato". Inizia così il messaggio di scuse del sindaco di Monza Dario Allevi il giorno dopo della grande nevicata che ha colpito gran parte della Lombardia. In città qualcosa non ha funzionato: ieri 28 dicembre per ore le strade sono state bianche provocando grandi disagi sia in centro che nelle periferie.

Diffidata l'azienda incaricata allo sgombero della neve

Così senza cercare di trovare una strategia difensiva, il Comune si è umilmente scusato. Stando a quanto precisa il Comune a Fanpage.it, l'azienda incaricata allo sgombero della neve non è intervenuta in tempo, nonostante i tecnici l'avessero allertata con largo preavviso. Per poi scendere in strada in forte ritardo e senza un numero di mezzi adeguato tanto che l'amministrazione in serata ha deciso di diffidarla. Il Comune, inoltre, si prepara a presentare il conto sulle inadempienze accertate: "Non faremo sconti e applicheremo tutte le penali previste dal contratto e non solo – tiene a precisare il sindaco su Facebook -. La sera prima la nevicata ho voluto sincerarmi una volta di più che tutto fosse pronto per affrontare questa prevista emergenza e davanti all’ennesima risposta affermativa ho anche scritto un post per tranquillizzarvi".

Le strade poi sono state liberate dalla neve grazie ai volontari

La mattina dopo però la situazione era ben altra: "Come si suol dire oneri (tanti) e onori (pochi) per chi ricopre il mio ruolo, ecco perché sono doverose le mie personali scuse per i disagi arrecati a tutti voi, soprattutto verso chi oggi doveva raggiungere il posto di lavoro o mettersi in viaggio per reali necessità". Sindaco e cittadini poi concordano sul fatto che questi disguidi a Monza sono inaccettabili. E per questo "vi assicuro che stiamo lavorando perché non accadano più". Nonostante ciò la macchina dei soccorsi si è messa in moto: per liberare le strade dalla neve hanno fatto gioco di squadra vigili del fuoco, polizia locale, protezione civile, alpini, croce rossa e i volontari di Monza soccorso. Tutti intervenuti anche per liberare le vie e i marciapiedi dai rami caduti con la nevicata.