Come annunciato nei giorni scorsi questa mattina Milano si è svegliata sotto una coltre di neve che ha imbiancato la città. Dalla serata di ieri infatti i fiocchi hanno iniziato a cadere e hanno continuato per l'intera notte: le temperature minime piuttosto basse hanno aiutato la neve a depositarsi un po' ovunque e così questa mattina i milanesi hanno potuto ammirare lo spettacolo dell'intera città imbiancata.

Allerta meteo arancione per neve in Lombardia

Secondo le previsioni degli esperti meteo per oggi lunedì 28 dicembre ci sarà un'intensificazione delle nevicate per l'intera mattinata e non solo a Milano ma anche in altre zone della Lombardia dove è stata emanata un'allerta meteo arancione a partire dalla serata di domenica 27 dicembre. Particolarmente colpiti i settori dell'Appennino, della pianura occidentale e centrale e della fascia prealpina: "Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso a tutte le quote su tutto il territorio regionale – si legge nel bollettino della Protezione Civile della Lombardia – lunedì 28 dicembre, per effetto delle nevicate più intense, gli accumuli attesi sulle zone di pianura saranno compresi tra 2-5 centimetri (su Bassa bresciana, mantovano, cremonese orientale e Lomellina) e addirittura 10-20 centimetri sui restanti settori di pianura, tra cui il Milanese. Sui rilievi gli accumuli saranno compresi mediamente tra 8-10 centimetri (Prealpi Varesine e Lario) e 20-30 centimetri (sui restanti settori e al crescere della quota)".

L'invito a uscire solo in caso di necessità

Al momento non sono stati registrati disagi nella città di Milano, che da quest'oggi così come il resto della Lombardia torna ad essere in zona arancione: dunque le attività commerciali come i negozi potranno riaprire al pubblico e questo porterà probabilmente diverse persone a spostarsi verso il centro. Mentre le scuole così come la maggior parte degli uffici risultano essere chiusi. Il comune di Milano ha rinnovato l'appello agli amministratori di condominio affinché provvedano a spargere il sale nelle parti di strade e marciapiedi antistanti gli stabili privati e a sgomberare la neve in caso di accumulo.