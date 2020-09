Emergono nuovi sviluppi nell'ambito dell'inchiesta relativa all'arresto di due malviventi nella mattinata del 16 settembre, a Milano, dei quali uno preso a calci in testa e schiaffeggiato dai poliziotti che l'hanno ammanettato, come testimoniato dal video pubblicato in esclusiva da Fanpage.it. Le immagini in questione sono state acquisite nella giornata di ieri, venerdì 25 settembre, dalla polizia giudiziaria per conto della Procura di Milano.

Tre poliziotti indagati per lesioni pluriaggravate

Ora, come riportato da Repubblica, che conferma la notizia di due giorni fa di Fanpage.it, tre poliziotti sono stati iscritti al registro degli indagati per lesioni pluriaggravate nel fascicolo aperto dal procuratore aggiunto Laura Pedio e dal sostituto procuratore Giovanni Tarzia che ora sta indagando sull'accaduto. Dei tre agenti, uno è colui che sferra i quattro calci all'uomo sdraiato a terra, mentre gli altri due sarebbero poliziotti la cui condotta è poco chiara. Inoltre, dopo l'acquisizione dei video di Fanpage.it, gli investigatori stanno provvedendo con l'acquisizione delle immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza della zona, tra via Giotto e via Pagano, che potrebbero aiutare il pubblico ministero a ricostruire con esattezza i fatti antecedenti che hanno portato all'arresto. Le stesse immagini verranno utilizzate poi anche per il procedimento aperto per i due presunti criminali accusati di furto e resistenza. Al termine dell'arresto, i due ammanettati hanno riportato una prognosi di cinque giorni, mentre due agenti sono stati giudicati guaribili rispettivamente in 30 e 10 giorni. Il primo per la frattura della rotula, il secondo per una lesione alla mano. Uno degli arrestati aveva riferito al gip di essere stato aggredito dagli agenti.