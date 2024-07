Prendono il sole su una spiaggia del lago di Garda completamente nudi, ma è vietato: multati in 16

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Sedici persone sono state multate dalla polizia locale, dalla guardia di finanza e dalla guardia costiera perché sono state trovate completamente nude sulla spiaggia di Rocca di Manerba, in provincia di Brescia, dove non è consentito. L'area è una delle mete più ambite dai naturisti del nord Europa. Tutte dovranno pagare una sanzione da 250 euro. Questa è prevista dall'ordinanza che è in vigore dal 2005 e che vieta a tutti gli utenti del parco della Rocca e del Sasso di "esibire forme di nudismo, con l'obbligo di indossare indumenti atti a coprire i genitali maschili e femminili: il nudismo è comunque vietato a chiunque si trovi a qualsiasi titolo in una qualsiasi zona del territorio del Comune di Manerba".

L'intervento congiunto delle forze dell'ordine è stato organizzato dopo che sono arrivate alcune segnalazioni. Per questo motivo sono stati inviati cinque agenti della polizia locale della Valtenesi e cinque militari del gruppo navale della guardia di finanza di Salò che hanno pattugliato la parte superiore e inferiore che porta alla spiaggia del parco. Inoltre, sulla zona del Sasso, sono state posizionate due unità navali della Guardia Costiera. In poco tempo sono state identificati e multati sedici uomini, stranieri e italiani che arrivavano da fuori provincia. Nessuno di loro, a differenza di quanto già accaduto in passato, è stato denunciato.

Alcuni anni fa, infatti, erano stati contestati reati come atti contrati alla pubblica decenza e atti osceni. I controlli interforze proseguiranno per tutta l'estate e vedranno il coinvolgimento anche dei carabinieri.