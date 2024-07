video suggerito

Vaga completamente nudo e sanguinante nel parco delle Groane: i passanti lanciano l’allarme Oggi venerdì 26 luglio un uomo vagava nudo e sanguinante nel parco delle Groane in zona Cogliate, in provincia di Monza e Brianza: è stato soccorso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Un uomo è stato soccorso oggi venerdì 26 luglio mentre vagava nudo e sanguinante nel parco delle Groane in zona Cogliate, in provincia di Monza e Brianza. Stando alle informazioni di quanto accaduto, l'uomo è stato fermato tra via Delle Primule e via Montecatini verso le 14.15. La segnalazione è arrivata da alcuni passanti che hanno chiamato le forze dell'ordine segnalando che c'era una persona che si aggirava completamente nudo per il parco e con il sangue che gli colava dal naso.

Le forze dell'ordine lo hanno individuato e fermato in poco tempo: è stato trovato visibilmente alterato e confuso. Prima di essere fermato l'uomo – come riporta Il Saronno – avrebbe cercato di strappare una recinzione. Il personale della croce rossa di Misinto lo ha poi portato in ospedale a Saronno per tutti gli accertamenti. Gli agenti della polizia locale stanno cercando di capire cosa sia successo: certo è che l'uomo vagava in una zona boschiva al centro dei fatti di cronaca legati allo spaccio di droga.