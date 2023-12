Prende un coltello dal supermercato e aggredisce un ragazzo in pieno giorno in centro a Pavia Un lite nel pieno centro di Pavia, finita con un accoltellamento tra due persone. È successo lo scorso sabato 2 novembre in viale Cesare Battisti.

Un lite in pieno centro a Pavia, finita con un accoltellamento tra due persone. Alle 16.15 dello scorso sabato 2 novembre, dopo la segnalazione di un passeggero terrorizzato, la Sala Operativa della Questura di Pavia ha inviato una volante in viale Cesare Battisti. Sul posto gli agenti hanno trovato però solo la vittima già a terra, immersa in una pozza di sangue: si tratta di un giovane straniero, che mostrava una profonda e molto dilatata ferita lacero contusa alla gamba.

Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, ha raccontato di essere stato colpito con un coltello da cucina da un soggetto a lui sconosciuto. "Ha preso la lama da un supermercato qui vicino e poi mi è saltato addosso", le sue parole alla polizia. Gli agenti, grazie al pronto coordinamento tra il personale operante dell’UPGSP e della Squadra Mobile, hanno intanto rintracciato e immediatamente arrestato il responsabile della violenta aggressione, con tanto di lesioni giudicate guaribili in non meno di 50 giorni: è un 30enne, ora in attesa di convalida del fermo da parte del gip. Si indaga, nel frattempo, per risalire alle ragioni che avrebbero portato allo scoppio della discussione in strada, davanti ai passanti di viale Cesare Battisti.