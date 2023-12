Quali sono i supermercati e centri commerciali aperti a Natale e Santo Stefano a Milano Gli orari e le aperture dei principali centri commerciali e supermercati di Milano e dintorni, per la spesa del pranzo di Natale e gli acquisti dell’ultimo momento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Il centro commerciale Merlata Bloom (foto da Facebook)

Acquisti dell'ultimo minuto? Manca qualche ingrediente qualche ora prima della cena della Vigilia? Come ogni Natale. E quale miglior luogo dei grandi supermercati o dei centri commerciali in città e negli immediati dintorni, vere e proprie mecche dello shopping dove dirigersi per la spesa del pranzo natalizio o per scegliere i regali da mettere sotto l'albero. Ecco gli orari di apertura per Natale e Santo Stefano, rispettivamente 25 e 26 dicembre.

Ecco gli orari dei supermercati e dei centri commerciali aperti a Milano nei giorni delle festività natalizie: si consiglia comunque di fare riferimento al sito ufficiale di ogni catena per conoscere eventuali modifiche di orario o singole eccezioni.

Quali sono i principali supermercati aperti a Natale a Milano

Esselunga : Tutti i negozi Esselunga sono aperti dalle 7.30 alle 20 del 24 dicembre, mentre sono chiusi a Natale e Santo Stefano, compresi i 10 negozi LaEsse e il negozio Le Eccellenze di Esselunga.

: Tutti i negozi Esselunga sono aperti dalle 7.30 alle 20 del 24 dicembre, mentre sono chiusi a Natale e Santo Stefano, compresi i 10 negozi LaEsse e il negozio Le Eccellenze di Esselunga. Coop: I supermercati Coop resteranno aperti il 24 dicembre con orario ridotto 8-19, mentre chiuderanno invece il 25 e il 26 dicembre.

I supermercati Coop resteranno aperti il 24 dicembre con orario ridotto 8-19, mentre chiuderanno invece il 25 e il 26 dicembre. Pam : Apre i suoi punti vendita dalle 8 alle 20 il 24 dicembre e dalle 8 alle 19 a Santo Stefano, lasciandoli chiusi invece il 25 dicembre.

: Apre i suoi punti vendita dalle 8 alle 20 il 24 dicembre e dalle 8 alle 19 a Santo Stefano, lasciandoli chiusi invece il 25 dicembre. Aldi : Apre con gli orari domenicali (8.30 – 20.30) il 24 dicembre, e chiude il giorno di Natale. Si riapre il 26 dicembre. Per quanto riguarda il punto vendita di San Giuliano milanese nel centro commerciale Le Cupole, il 24 dicembre sarà aperto dalle 9 alle 19, mentre il 25 e il 26 dicembre rimarrà chiuso.

: Apre con gli orari domenicali (8.30 – 20.30) il 24 dicembre, e chiude il giorno di Natale. Si riapre il 26 dicembre. Per quanto riguarda il punto vendita di San Giuliano milanese nel centro commerciale Le Cupole, il 24 dicembre sarà aperto dalle 9 alle 19, mentre il 25 e il 26 dicembre rimarrà chiuso. MD : I negozi resteranno aperti il 24 dicembre dalle 8 alle 19, ma i punti vendita situati nei centri commerciali potrebbero seguire orari diversi. Saranno invece chiusi il 25 e 26 dicembre. Per il dettaglio di ogni singolo negozio è possibile consultare il sito ufficiale.

: I negozi resteranno aperti il 24 dicembre dalle 8 alle 19, ma i punti vendita situati nei centri commerciali potrebbero seguire orari diversi. Saranno invece chiusi il 25 e 26 dicembre. Per il dettaglio di ogni singolo negozio è possibile consultare il sito ufficiale. Iper: La vigilia di Natale e il 26 dicembre i negozi sono quasi tutti aperti con un orario ridotto, mentre resteranno chiusi il giorno di Natale. Ipermercato Iper Fiordaliso: Dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 22.00; domenica dalle 8.30 alle 22.00; domenica 24 dicembre dalle 7.30 alle 20.00; martedì 26 dicembre dalle 8.30 alle 21.00.

La vigilia di Natale e il 26 dicembre i negozi sono quasi tutti aperti con un orario ridotto, mentre resteranno chiusi il giorno di Natale. Dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 22.00; domenica dalle 8.30 alle 22.00; domenica 24 dicembre dalle 7.30 alle 20.00; martedì 26 dicembre dalle 8.30 alle 21.00. Conad : Saranno tutti aperti il 24 dicembre, ma per il resto non c'è un'indicazione univoca: ciascun punto vendita Conad durante i giorni festivi del periodo natalizio osserverà orari e chiusure diverse, consultabili sul sito.

: Saranno tutti aperti il 24 dicembre, ma per il resto non c'è un'indicazione univoca: ciascun punto vendita Conad durante i giorni festivi del periodo natalizio osserverà orari e chiusure diverse, consultabili sul sito. Lidl : Aperto la vigilia, dalle 8.30 alle 20. Chiuso per Natale e Santo Stefano.

: Aperto la vigilia, dalle 8.30 alle 20. Chiuso per Natale e Santo Stefano. Il Gigante: Tiene aperti i suoi negozi con aperture con orari ordinari nei giorni feriali durante le festività. Il 23 dicembre e il 24 dicembre anticipa le aperture tra le 7 e le 7.30 del mattino mentre la vigilia di Natale chiude tra le 19.30 e le 20. Il 25 dicembre invece chiude per tutta la giornata, per poi riaprire il 26.

Gli orari dei più grandi centri commerciali a Natale

CityLife Shopping District: Aperto regolarmente il 24 dicembre. Il 25 dicembre negozi chiusi ma ristorazione e cinema aperti. Il 26 tutto aperto.

Il Centro Arese : 24 dicembre: 09- 19:30. 25 dicembre: chiuso. 26 dicembre: 09- 22.

: 24 dicembre: 09- 19:30. 25 dicembre: chiuso. 26 dicembre: 09- 22. Le Cupole, San Giuliano Milanese : 24 Dicembre, la galleria aprirà alle 9:00 e chiuderà alle 20:00. Anche in questa giornata, ristoranti e cinema saranno aperti per offrirvi momenti di svago. 25 Dicembre: La galleria commerciale resterà chiusa. Tuttavia, ristoranti e cinema saranno aperti per deliziarvi con le loro prelibatezze. 26 Dicembre – La galleria commerciale rimarrà chiusa, ma i ristoranti e il cinema saranno aperti per allietare la vostra giornata.

: 24 Dicembre, la galleria aprirà alle 9:00 e chiuderà alle 20:00. Anche in questa giornata, ristoranti e cinema saranno aperti per offrirvi momenti di svago. 25 Dicembre: La galleria commerciale resterà chiusa. Tuttavia, ristoranti e cinema saranno aperti per deliziarvi con le loro prelibatezze. 26 Dicembre – La galleria commerciale rimarrà chiusa, ma i ristoranti e il cinema saranno aperti per allietare la vostra giornata. Centro Sarca, Sesto San Giovanni : 24 Dicembre: Ipercoop, Galleria e Ristorazioni Piazza A 9– 19; 25 dicembre: Ristorazioni Piazza A: aperte dalle ore 17 alle ore 23; 26 Dicembre: Ipercoop, Galleria e Ristorazioni Piazza A 9– 19.

: 24 Dicembre: Ipercoop, Galleria e Ristorazioni Piazza A 9– 19; 25 dicembre: Ristorazioni Piazza A: aperte dalle ore 17 alle ore 23; 26 Dicembre: Ipercoop, Galleria e Ristorazioni Piazza A 9– 19. Il Vulcano Sesto : 24 dicembre: 9-19; 25 dicembre: chiusi; 26 dicembre: 10-19.

: 24 dicembre: 9-19; 25 dicembre: chiusi; 26 dicembre: 10-19. Fiordaliso Rozzano: Domenica 24 dicembre dalle 9.00 alle 20.00, martedì 26 dicembre dalle 9.00 alle 21.00. Chiuso a Natale, 25 dicembre.

Merlata Bloom: 24 dicembre: negozi aperti dalle 9 alle 18, area food aperta fino a tarda sera. 25 dicembre chiuso, cinema dalle 14 e area food dalle 16 fino a tarda sera. 26 dicembre: negozi 9-22, area food fino a tarda sera.