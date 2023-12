A 75 anni si traveste da Babbo Natale nei centri commerciali: “Mi serve per integrare la pensione” Da quando è andato in pensione, Alberto Simonini ogni anno si traveste da Babbo Natale e va a lavorare nei centri commerciali “per guadagnare qualcosina extra”.

A cura di Fabrizio Capecelatro

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alberto Simonini, 75 anni, da diversi anni ormai e per tutto il periodo natalizio si traveste da Babbo Natale e va in giro per centri commerciali a rallegrare le festività di bambini e adulti. La sua somiglianza con Santa Claus è, infatti, spaventosa anche quando non indossa l'abito rosso: faccia tonda, da buono, naso a patata, occhialini piccoli e barba e capelli bianchi. Dietro la sua storia, però, c'è anche la volontà di arrotondare la pensione: "Pensavo ad un lavoretto saltuario per guadagnare qualcosina extra e mi sono imbattuto in un annuncio su un giornale", racconta.

Simonini faceva il geometra e l'amministratrice di condominio, viveva a Milano, in zona San Siro, ma quando è andato in pensione ha deciso di lasciare la grande città e trasferirsi in un luogo più tranquillo e soprattutto economico tra le province di Pavia e Piacenza. Da sempre viene chiamato, un po' per scherzo, ‘Babbo Natale' o ‘Santa Claus', perché effettivamente ci assomiglia molto. "Anni fa, al mare, stavo passeggiando sulla battigia, quando un bambino ha chiamato il papà: ‘Guarda c’è Babbo Natale'", racconta al Corriere della sera.

Ed è proprio ricordando questo come altri episodi che dieci anni fa Simonini, quando ha visto l'annuncio per una selezione per Babbi Natale, ha deciso di candidarsi. Da quel momento non ha mai smesso di indossare l'abito rosso e regalare ogni anno un sorriso ai bambini che lo incontrano nei centri commerciali e nei mercatini. Ma "la consegna più emozionante – racconta – è stata quella ai piccoli ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale San Paolo di Milano".

"Mi hanno proposto anche il Christmas Village ai Giardini Indro Montanelli: ho una certa età, ormai, ma non ho resistito al fascino di Sant’Ambroeus e mi sono adagiato sul mio trono", aggiunge Simonini che ammette che questa attività, per quanto gli piaccia, è anche un modo per integrare la sua pensione di geometra. Quello di Babbo Natale è infatti un lavoro che, per quanto stancante, soprattutto per una persona di oltre 70 anni, gli permette di guadagnare fra i due e i tremila euro in una sola stagione. Quasi tre volte l'importo di una pensione media italiana.