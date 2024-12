video suggerito

Prende fuoco un'auto con all'interno una donna e la figlia di 10 anni: le salva il benzinaio di 27 anni Un'auto ha improvvisamente preso fuoco quando si trovava a un distributore in via per Fagnano a Busto Arsizio: all'interno c'era una donna di 42 anni e sua figlia di 10 anni. A soccorrerle per primo è stato un ragazzo di 27 anni.

A cura di Giorgia Venturini

Paura a Busto Arsizio nella mattina di oggi mercoledì 4 dicembre. Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, l'auto avrebbe improvvisamente preso fuoco mentre verso le 8 si trovava a un distributore in via per Fagnano. All'interno c'era una donna di 42 anni e sua figlia di 10 anni che hanno visto la macchina avvolta dalle fiamme in pochissimo tempo. Fortunatamente sono riuscite a uscite dal veicolo ma terrorizzate.

In loro aiuto è arrivato un giovane di 27 anni, nonché l'impiegato del distributore in cui si era fermata l'auto che ha preso poi fuoco. Quello che doveva essere infatti una semplice sosta per un rifornimento alla fine si è trasformata in attimi di paura.

Il 27enne avrebbe afferrato un estintore per poi correre subito verso l'auto in fiamme. Intanto sul posto sono arrivati anche in pochi minuti i vigili del fuoco del Sempione, oltre che i sanitari del 118. I soccorritori hanno messo in sicurezza tutta la zona. Intanto i medici hanno soccorso il 27enne, l'unico che ha riportato gravi ustioni agli arti: è stato trasferito all'ospedale di Legnano, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Madre e figlia invece sono rimaste illese. I vigili del fuoco si sono messi al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto.