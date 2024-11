video suggerito

Va a fuoco l’auto nel garage del palazzo e scoppia un incendio: cinque persone intossicate Cinque persone sono rimaste intossicate dopo un incendio scoppiato da un’auto parcheggiata nel garage sotterraneo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'intervento dei vigili del fuoco

Un'auto ha preso fuoco mentre si trovava in un garage e cinque persone sono rimaste intossicate. Tutto è successo nella notte in una palazzina alla frazione Pairana di Landriano, in provincia di Pavia. Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, le fiamme sarebbero divampate nel garage sotterraneo e in poco tempo il fumo ha invaso le scale e gli appartamenti.

Alla fine nove famiglie sono state fatte uscire dalle loro case non appena è stato lanciato l'allarme ai vigili del fuoco. Sul posto si sono precipitati anche i sanitari del 118: cinque persone sono rimaste intossicate e trasportate in ambulanza per un controllo all'ospedale di Melegnano, nel Milanese. Fortunatamente nessuna di loro è in gravi condizioni.

Spetta ora ai carabinieri capire le cause dell'incendio: dai primi rilievi sembra essere stato causato da motivi accidentali. Oltre all'auto andata in fiamme, ne è rimasta danneggiata un'altra parcheggiata a fianco.