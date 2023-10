Prende fuoco un camion vicino all’ortomercato: fumo visibile a centinaia di metri Un camion ha preso fuoco vicino all’ortomercato: era stato appena lavato quando dalla cabina sono divampate le fiamme. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito o intossicato.

A cura di Giorgia Venturini

Nel pomeriggio di oggi martedì 10 ottobre un incendio è scoppiato vicino all'ortomercato di Milano. Stando alle prime informazioni non ci sono fortunatamente persone rimaste ferite o intossicate. Cosa sia successo però è ancora tutto da chiarire. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che in poco tempo hanno spento le fiamme.

Stando alle informazioni dei vigili del fuoco, l'allarme è stato lanciato attorno alle 15.30 in via Varsavia. A prendere fuoco è stato un mezzo pesante, molto probabilmente impiegato nel trasporto di frutta e verdura ma che al momento dell'incendio era vuoto: era stata appena lavato quando sono divampate le fiamme forse a causa di un cortocircuito. L'autista non è rimasto ferito e il fuoco è stato spento subito grazie all'intervento dei pompieri.

In poco tempo si è alzato un fumo denso visibile da alcuni metri di distanza. Nessuna parte della struttura dell'ortomercato è rimasta danneggiata.