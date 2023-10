Divampa incendio in una falegnameria di Bovisio Masciago, fumo visibile per chilometri di distanza È esploso un incendio in una falegnameria di Bovisio Masciago, in provincia di Monza e Brianza. La colonna di fumo è visibile per chilometri di distanza.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, sabato 28 ottobre, è esploso un incendio in provincia di Monza. Le fiamme sono divampate in una falegnameria di Bovisio Masciago. La colonna di fumo è visibile da chilometri di distanza: alcuni cittadini della provincia di Milano, l'hanno infatti avvistata. Per il momento non sembrerebbero esserci persone ferite. Non è chiara la causa del rogo.

Sono ancora poche le informazioni relative a questo incendio. I vigili del fuoco sono intervenuti precisamente in via Bonaporte: le fiamme hanno interessato un'attività che lavora e vende il legno. Non appena è stato lanciato l'allarme, sono intervenuti i pompieri con un'autoscala, un carro soccorso, tre autopompe e tre botti. Un'autopompa e una botte sono arrivate dal comando provinciale di Milano proprio perché le fiamme hanno interessato una vasta porzione di edificio.

Non sembrerebbero esserci, almeno per il momento, persone coinvolte. Diverse le segnalazioni sui social di persone che affermano di vedere un'alta colonna di fumo. Le fiamme, infatti, sono visibili da Milano e anche da Saronno. Nelle prossime ore ci saranno maggiori informazioni.