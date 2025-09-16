Prende a pugni un ragazzino alla fermata dell’autobus a Monza e gli strappa la collana: 27enne arrestato

La polizia di Stato di Monza ha arrestato un 27enne per rapina aggravata e lesioni. Lo scorso 12 settembre avrebbe preso a pugni un ragazzino minorenne alla pensilina dell’autobus e gli avrebbe strappato la collanina d’argento.

Un 27enne è stato arrestato nella serata di venerdì 12 settembre dalla polizia di Stato di Monza con l'accusa di rapina aggravata e lesioni. Stando a quanto ricostruito, avrebbe aggredito un ragazzo minorenne che stava aspettando l'autobus lungo corso Milano e, dopo averlo colpito con pugni e strattonato, gli avrebbe strappato di dosso la collanina d'argento che indossava. I poliziotti, dopo averlo arrestato, hanno riconsegnato la refurtiva al giovane derubato.

A raccontare quanto accaduto intorno alle 23 del 12 settembre alla pensilina di corso Milano, nei pressi della stazione ferroviaria, è stato lo stesso ragazzino, trovato a torso nudo perché qualcuno gli aveva appena strappato la maglietta di dosso. Il giovane ha raccontato che era stato appena aggredito da uno sconosciuto il quale, dopo essersi avvicinato a avergli rivolto qualche parola, lo avrebbe colpito con un pugno al volto. Dopodiché gli avrebbe rifilato una manata sullo zigomo, strattonato rompendogli appunto la maglietta e, dopo avergli dato un pugno al torace, lo avrebbe afferrato per il collo e gli avrebbe strappato di dosso una collanina d'argento.

Gli agenti della polizia di Stato dell'ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Monza arrivati con una Volante avevano visto un uomo scappare verso il centro città. Poco dopo, il fuggitivo è stato raggiunto e identificato: si tratta di un 27enne cittadino pakistano, irregolare sul territorio e senza fissa dimora. Quando ha visto gli agenti, avrebbe lasciato cadere una collanina d'argento dalla mano. L'uomo è stato arrestato per rapina aggravata e lesioni, mentre il ragazzino derubato è stato medicato in pronto soccorso ed è tornato in possesso della collanina.