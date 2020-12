Ha preso a pugni alcuni passanti, scegliendoli a caso tra le persone che incontrava. Un giovane di 21 anni di Lissone ha colpito al volto tre cinquantenni per le strade di Monza, spaccando i denti a uno di loro, per una sorta di "gioco", come lui stesso ha spiegato agli agenti di polizia che lo hanno bloccato poco dopo.

Monza, aggredisce e prende a pugni i passanti nel centro cittadino: arrestato un 21enne

Le aggressioni si sono verificate attorno alle 17.30 di oggi, mercoledì 30 dicembre, nel centro del capoluogo brianzolo. A quanto emerso dalla prima ricostruzione degli agenti, il giovane, che ha problemi psichiatrici ed era per sua stessa ammissione sotto effetto di cocaina, ha spiegato agli agenti che avrebbe dovuto "accumulare 1800 punti colpendo tredici teste, per acquisire un upgrade del corpo, ovvero fare evolvere una delle sue personalità chiamata Blak Devil".

Ai poliziotti ha detto che era "un gioco" per fare evolvere una delle sue personalità

Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, la situazione era molto caotica, con il ragazzo in preda al delirio e le persone presenti terrorizzate. Alla vista degli agenti, il 21enne ha cercato di divincolarsi e scappare. Con fatica gli operanti sono riusciti a calmarlo e convincerlo a farsi aiutare.

Il giovane denunciato e ricoverato in psichiatria al San Gerardo

Il giovane è stato denunciato per resistenza e lesioni dalla Questura di Monza, poi portato all'ospedale San Gerardo e ricoverato nel reparto di psichiatria. Già ad agosto era stato arresto per un analogo episodio commesso a Novate Milanese, in provincia di Milano.