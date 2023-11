Prende a bastonate la sorella minore e la picchia mentre dorme, arrestato per tentato omicidio Per anni avrebbe picchiato e minacciato di morte la sorella minore. Un uomo è stato arrestato a Milano per tentato omicidio. La polizia lo ha immobilizzato con il taser dopo che aveva rotto uno zigomo alla donna.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio per aver picchiato e minacciato la sorella minore per anni. In almeno tre occasioni l'avrebbe colpita con violenza anche mentre lei dormiva nella casa dove convivono in zona Bisceglie a Milano. L'ultima aggressione risale a quattro giorni fa, quando l'uomo ha lanciato un thermos in faccia alla sorella fratturandole uno zigomo. Allertati dall'altro fratello, gli agenti del commissariato Lorenteggio sono intervenuti immobilizzandolo con il taser per poi portarlo via in stato di arresto.

La situazione familiare

Secondo quanto ricostruito, l'uomo sarebbe il maggiore di tre fratelli. È disoccupato, salvo qualche lavoro saltuario, tiene in casa diversi coltelli e spesso la sera torna a casa ubriaco. Come riportato da Il Giorno, alla polizia la sorella minore, una donna di 55 anni, ha raccontato di aver subito da lui negli anni continue vessazioni e aggressioni.

La situazione, però, sarebbe ulteriormente peggiorata negli ultimi tre anni al punto che ha iniziato ad "assumere farmaci antidepressivi" e a "rivolgersi al Cps per continui consulti psichiatrici".

Gli episodi violenti

Alcuni giorni fa, il fratello aveva colpito la 55enne con un bastone di legno e l'aveva minacciata di morte brandendo un coltello da cucina. La 55enne ha denunciato quell'episodio al commissariato Lorenteggio facendo partire il protocollo di Codice Rosso disposto dalla Procura. Tuttavia, non è passato molto tempo che sempre quell'uomo si sarebbe scagliato contro di lei mentre ancora dormiva colpendola al viso con diversi pugni e procurandole taglio al braccio e al polso destro. In quel caso, era intervenuto l'altro fratello svegliato dalle urla.

Infine, l'ultima denuncia risale a quattro giorni fa. Dopo essere rientrato in casa, l'uomo ha afferrato un thermos pieno di caffè e lo ha lanciato contro la sorella. Anche in questo caso, a chiamare la polizia è stato l'altro fratello. Gli agenti sono intervenuti nell'abitazione e hanno immobilizzato l'uomo quando ormai aveva fratturato lo zigomo alla sorella, arrestandolo con l'accusa di tentato omicidio. La 55enne, invece, è stata medicata in ospedale dove è stata dimessa con una prognosi di 20 giorni.