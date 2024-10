video suggerito

Precipita dalla finestra e muore, la colf a processo: "Le ho rubato i soldi, ma non l'ho uccisa" Durante l'udienza di ieri a Bergamo la 28enne Krystyna Mykhalchuk ha affermato di essere innocente per l'omicidio di Rosanna Aber, precipitata dalla finestra nel 2022.

A cura di Ilaria Quattrone

Krystyna Mykhalchuk (a sinistra) e Rosanna Aber (a destra)

Il 22 aprile 2022 alle 13.30 Rosanna Aber, 77enne, è precipitata dalla finestra della sua abitazione al quarto piano di via Einstein a Colognola, comune che si trova in provincia di Bergamo. Inizialmente si pensava che si trattasse di suicidio, ma le indagini hanno permesso di scoprire che si trattasse di un omicidio. Per il delitto è stata accusata e arrestata per omicidio volontario aggravato la 28enne Krystyna Mykhalchuk, che lavorava come colf. Durante il processo di ieri, martedì 1 ottobre, la donna ha risposto alle domande del pubblico ministero Guido Schininà.

"Si ritiene colpevole o innocente?": le ha chiesto il magistrato. La donna ha però affermato di essere innocente, di averle rubato del denaro ma di non averla uccisa: "Potete dire che sono una ladra, ma non un'assassina. I soldi li ho prelevati io senza consenso perché ho il vizio di giocare alle slot". L'imputata avrebbe infatti prelevato duemila euro con il bancomat della pensionata, che se ne sarebbe accorta e avrebbe minacciato di denunciarla.

Il giorno della morte di Aber, ha affermato che era in cucina a bere un bicchiere d'acqua quando ho sentito un urlo: "Sono andata nel soggiorno e poi in camera del marito (all’epoca da poco scomparso, ndr) per cercarla. Poi sono entrata nella sua camera da letto, mi sono affacciata alla finestra e ho visto il corpo lì sotto". Ha specificato che tra lei e la vittima non ci sarebbe stato alcun litigio, come invece ha raccontato una testimone: "Se avessi litigato mi avrebbe sentito tutto il palazzo, non solo una persona".

E ancora ha detto: "Se sono stata io a buttarla dalla finestra, spiegatemi come ho fatto?". Il 26 novembre prossimo ci sarà una nuova udienza in aula.