Precipita dal balcone al terzo piano di casa del cugino a Legnano dopo una festa: morto ragazzo di 20 anni Un 20enne è morto a Legnano (Milano) dopo essere caduto dal balcone di casa del cugino nella mattinata di Pasqua, domenica 20 aprile. Il ragazzo si sarebbe sporto e avrebbe perso l'equilibrio.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 20enne è morto alle prime ore di oggi, domenica 20 aprile, dopo essere precipitato dal terzo piano di un appartamento di una palazzina a Legnano (nella Città Metropolitana di Milano). Su quanto accaduto sta indagando la polizia di Stato. Stando a quanto emerso finora, il ragazzo si sarebbe sporto da una finestra forse per prendere qualcosa ed è caduto. L'ipotesi è che si sia trattato di una caduta accidentale, dovuta forse al consumo eccessivo di alcol.

L'incidente è avvenuto intorno alle 6 della mattina di Pasqua, in un palazzo di via Grigna a Legnano. Il 20enne, originario della Costa d'Avorio, si trovava in casa di un cugino. Come riportato da alcuni testimoni sentiti dagli investigatori del Commissariato locale, in quell'appartamento la sera prima si sarebbe svolta una festa poi proseguita per tutta la notte. Non è escluso che il ragazzo, che tra pochi mesi avrebbe compiuto 21 anni, avesse bevuto molto alcol.

In mattinata, il 20enne si sarebbe sporto autonomamente dalla finestra del soggiorno dell'abitazione quando, forse a causa di un'improvvisa perdita d'equilibrio, è precipitato. Sul posto sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza e un'automedica del 118. Il 20enne, però, era già in condizioni gravissime ed è deceduto poco dopo l'arrivo dei soccorsi. Al momento, l'ipotesi più plausibile è che si sia trattato di un incidente. In casa c'erano altre persone, coetanee della vittima, ma nessuno di loro sarebbe coinvolta e la polizia non avrebbe preso provvedimenti a loro carico.