Positiva al Covid-19, aggredisce gli agenti della polizia locale: denunciata Gli agenti sono stati sottoposti a tutti gli accertamenti: la donna risponderà di resistenza a pubblico ufficiale e di violazione delle norme anti Covid.

A cura di Ilaria Quattrone

Risponderà per resistenza a pubblico ufficiale e anche per aver violato le norme anti-Covid: venerdì 10 dicembre a Cologne, comune in provincia di Brescia, una donna positiva al Covid-19 ha aggredito gli agenti della polizia locale intervenuti per sedare una lite. Visto che la 45enne è positiva al virus, i poliziotti sono stati sottoposti ai tamponi molecolari. Per il momento si trovano sotto osservazione fino a quando domani, lunedì 13 dicembre, non svolgeranno un ulteriore test di controllo.

La donna si è scagliata contro i vigili

Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Giornale di Brescia", i vigili erano stati allertati da alcuni residenti spaventati dalle urla che si sentivano in un appartamento. Gli agenti sono quindi intervenuti in zona centro storico. Nell'abitazione hanno trovato la donna e il suo ex marito che discutevano: la 45enne, che sembrerebbe essere stata in uno stato alterato, appena visti i poliziotti si è scagliata contro loro. Li ha spintonati e cercato di aggredire.

La scoperta della positività al Covid-19

Dopo averla calmata, la donna è stata portata con un'ambulanza nell'ospedale più vicino. Qui i medici hanno scoperto che la 43enne è positiva al Covid. La signora non aveva quindi rispettato le regole previste per contenere il contagio, esponendo così i vigili a un rischio importante. È stata quindi denunciata mentre per i poliziotti è iniziato tutto l'iter per verificare se siano stati contagiati o meno.

Leggi anche Positivi al Covid 14 ballerini della Scala, slitta la prima della stagione di danza con La Bayadere

A Milano, 19enne positivo aggredisce poliziotti

Un episodio simile si è verificato l'anno scorso a Milano: a novembre 2020, un ragazzo – all'epoca 19enne – aveva violato la quarantena per andare sotto casa dell'ex fidanzata e urlarle contro insulti. Sul posto erano intervenuti gli agenti, ma il ragazzo li ha aggrediti. Dagli accertamenti è poi emerso che era in isolamento domiciliare perché positivo al Covid-19. Per questo motivo, era stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per avere violato le norme anti-Covid.