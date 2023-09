Poliziotto fuori servizio arresta 18enne che deruba una turista nella Stazione Centrale di Milano A Milano un ragazzo di 18 anni è stato sorpreso a rubare una borsa a una turista mentre stava salendo su un treno: un poliziotto fuori servizio ha assistito alla scena e lo ha arrestato.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di martedì 12 settembre, la polizia ha arrestato tre uomini nella Stazione Centrale di Milano con l'accusa di furto aggravato. Gli arresti sono avvenuti in tre momenti diversi. Le persone finite in manette sono tutte giovanissime: si tratta, infatti, di due ragazzi di appena 18 anni e di un ragazzo di 25 anni.

Un 18enne beccato a rubare una borsa a una turista

Il primo arresto è scattato intorno alle 13.30: un agente della polizia ferroviaria – che era libero dal servizio – ha infatti visto un ragazzo di 18 anni che, insieme a un altro uomo, aveva iniziato a seguire una turista che stava salendo su un treno. I due avrebbero sottratto la borsa della donna. L'agente è riuscito a bloccare uno dei due: avrebbe preso poi la refurtiva e l'avrebbe riconsegnata alla vittima che non si era accorta di nulla.

Un 25enne arrestato mentre tentava di rubare un portafoglio a una donna

Nel pomeriggio, sempre all’interno della stazione, davanti un esercizio commerciale, gli agenti della Polfer hanno arrestato un uomo di 25 anni, disabile in carrozzina, che è stato sorpreso a rubare il portafoglio a una donna mentre prendeva un caffè. In questo caso, però, la vittima si è resa conto di quanto stava accadendo e ha iniziato una colluttazione con il 25enne. Anche i poliziotti sono stati aggrediti mentre provavano a fermarlo: per questo motivo è stato arrestato sia per furto aggravato che per resistenza a pubblico ufficiale.

Un altro ragazzo fermato mentre cercava di rubare un cellulare a un uomo

Infine, nel tardo pomeriggio, all’esterno della stazione, alcuni agenti in servizio in abiti civili, hanno arrestato un ragazzo di 18 anni perché è stato sorpreso mentre rubava il cellulare dalla tasca posteriore dei pantaloni di un uomo che stava aspettando un taxi. I poliziotti hanno consegnato il telefono alla vittima che, anche in questo caso, non si era accorto di nulla.