Pizza all’aloe, ecco dove mangiarla a Milano e quanto costa La pizza con l’impasto all’aloe è una delle variazioni della regina delle pietanze napoletane che si può mangiare a Milano. Unita agli ingredienti tradizionali dell’impasto, l’aloe vera trasferisce alla pizza molte delle sue proprietà nutritive conferendole leggerezza e digeribilità. Ecco dove si può mangiare la pizza all’aloe a Milano e quanto costa.

A cura di Redazione Milano

Milano assomiglia sempre più a una "Disneyland" del gusto, dove poter assaggiare piatti e pietanze provenienti da praticamente tutte le cucine del mondo e dove poter scovare anche rivisitazioni originali di cibi della tradizione. In quest'ultimo solco si inserisce il locale Vurria Milano, aperto già da un paio d'anni in due diverse sedi, in via Borsieri e in via Della Moscova. Qui infatti si può gustare la pizza all'aloe, una particolare rivisitazione della pietanza simbolo della napoletanità (e dell'italianità) nel mondo. Napoletano è lo chef pizzaiolo Vincenzo Lettieri, che viene indicato come l'inventore del particolare tipo di impasto che unisce ai tradizionali ingredienti della pizza (le farine di tipo 1, il lievito) l'aloe vera, conferendo all'impasto particolare leggerezza e digeribilità.

Già da anni diverse pizzerie in tutta Italia propongono ai propri clienti la pizza con impasto all'aloe, che rende più sana e leggera la "regina" dei cibi. Una variazione sul tema che può essere particolarmente apprezzata in questo momento dell'anno, nel quale il rientro dalle ferie coincide spesso con i buoni propositi di rimettersi in forma e rinunciare a qualche golosità. La scelta dell'aloe nell'impasto della pizza potrebbe venire incontro a chi vuole rimettersi in forma senza però rinunciare alla più classica delle pietanze napoletane. L'aloe vera è infatti ricca di enzimi e zuccheri complessi e trasferisce alla pizza molte delle sue proprietà nutritive, come i sali minerali, gli amminoacidi e i fosfolipidi, importanti per un’alimentazione equilibrata.

Quanto costano le pizze all'aloe

Quanto costano le pizze all'aloe? Scorrendo il menù di Vurria, si vede come i prezzi varino dai 6,50 euro della Marinara ai 14,9 euro che servono per assaggiare le due pizze più costose: la Primavera (con fior di latte, scarola riccia condita con colatura di alici ed olive taggiasche, burratina di Andria e peperone crusco Igp in uscita) e la Fiordo (Bufala campana, in uscita salmone affumicato, erba cipollina, pomodori secchi, ricotta all’aloe e zeste di limone). Nel mezzo si può scegliere tra una nutrita varietà, tra cui anche la tradizionale Margherita, che costa 7 euro.