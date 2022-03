Pieve Emanuele, la sera esce di casa con il suo cane e scompare: si cerca Chiara Ottini Da ieri sera si cerca Chiara Ottini: la giovane verso le 22 era uscita di casa con il suo cane senza più fare ritorno. Subito sono scattate le ricerche.

A cura di Giorgia Venturini

Come quasi ogni sera Chiara Ottini ieri sera, martedì primo marzo, era uscita con il suo cane Otto per un giro ma non ha più fatto ritorno. La giovane è scomparsa da Pieve Emanuele, paese alle porte di Milano: dalle primissime informazioni la ragazza è uscita di casa verso le 22 con suo cane. Poco dopo non vedendola tornare la famiglia ha allertato i carabinieri della zona che hanno subito attivato le ricerche. "La ragazza si chiama Chiara Ottini e il cane Otto, vi prego condividete!!!", più persone lanciano il messaggio urgente sui social. Chiunque l'avvisti o si riesce a mettere in contatto con lei è invitato a chiamare il numero delle emergenze, 112, oppure chiamare direttamente in caserma a Piave Emanuele.