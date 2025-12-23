Picchiava e violentava anziane in una Rsa nel Milanese: arrestato infermiere di 46 anni. Il video

I fatti si sono verificati in una Rsa di Parabiago, a nord-ovest di Milano. Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Legnano e dalla Procura di Busto Arsizio.

Un infermiere di 46 anni, di origini peruviave, è finito agli arresti domiciliari per maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti di diversi ospiti di una Rsa di Parabiago, comune a nord-ovest di Milano. Le indagini, condotte dai carabinieri di Legnano e dalla Procura di Busto Arsizio, sarebbero partite da una denuncia presentata a ottobre scorso da parte di alcuni familiari di un’anziana donna ospite nella struttura.

Secondo quanto riportato dai militari in una nota diffusa, i familiari della vittima avrebbero raccontato che, nel corso degli ultimi mesi, avevano più volte riscontrato sull’anziana parente, un'82enne completamente non autosufficiente, segni di violenza fisica. Così, insospettiti, si sarebbero recati in caserma a denunciare.

I militari avrebbero quindi fatto scattare subito i controlli e installato di nascosto telecamere di videosorveglianza. Dopo le prime verifiche avrebbero riscontrato una serie di indizi a carico di un infermiere, dipendente della struttura. Questo si sarebbe reso responsabile in più occasioni di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti di due ospiti della struttura.

È emerso inoltre che l'uomo agisse quando si trovava in camera da solo con le vittime, approfittando della loro totale incapacità di autodeterminazione.