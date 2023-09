Picchiano una ragazzina, il pestaggio ripreso da alcuni passanti: nessuno ha difeso la 16enne Una ragazzina è stata picchiata in un sottopassaggio a Gardone Valtrompia, in provincia di Brescia. Ad aggredirla due coetanee: diversi passanti hanno ripreso la scena, ma nessuno è intervenuto per aiutarla.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Questa è la Val Trompia

Una ragazzina di 16 anni è stata picchiata da due coetanee nel sottopassaggio di via Matteotti a Gardone Val Trompia, comune che si trova nella provincia di Brescia. Il pestaggio è stato ripreso da alcuni passanti e il video è stato inoltrato su diverse chat su whatsapp. A lasciare sgomenti è il fatto che nessuno, come riportato su Facebook da Questa è la Val Trompia, sia intervenuto in difesa della vittima.

La ragazzina è stata picchiata con calci e schiaffi

Le immagini sono state acquisite dalle forze dell'ordine. Nel video si vedrebbe una ragazzina che viene picchiata con calci, sputi e schiaffi da due coetanee. Le due avrebbero anche minacciato la sedicenne. All'aggressione avrebbero assistito una decina di persona, ma nessuno sarebbe intervenuto nonostante la giovane abbia iniziato a perdere sangue. Qualcuno avrebbe addirittura incitato la folla a filmare. A un certo punto, qualcuno ha fortunatamente chiamato il numero unico delle emergenze 112.

I carabinieri stanno cercando di risalire alle responsabili

Sono stati così inviati i carabinieri di Gardone Val Trompia. I militari hanno raccolto la denuncia della vittima e poi hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica esatta. È stata poi soccorsa e curata. Al momento le due responsabili non sono state ancora individuate, ma probabilmente attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere si potrà risalire al loro volto.