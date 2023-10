Nessuna notizia di Amani Garroui, la ragazzina di 14 anni scomparsa dal 6 ottobre Non si hanno più notizie di Amani Garroui, una 14enne scomparsa la mattina di venerdì 6 ottobre da Mortara, comune che si trova nella provincia di Pavia.

Non si hanno più notizie di Amani Garroui, una ragazzina di quattordici anni che è scomparsa la mattina di venerdì 6 ottobre. L'adolescente, infatti, non torna a casa da più di una settimana. Da un anno vive a Mortara, comune che si trova nella provincia di Pavia. Con lei vivono la madre, il compagno e un fratellino. Il padre biologico, invece, è rimasto in Tunisia.

La ragazzina non sarebbe andata a scuola

La 14enne frequenta il primo anno all'istituto professionale di Mortara, ma sulla base di quanto ha raccontato la famiglia "non andava volentieri". La mattina del 6 ottobre, la madre le aveva dato il permesso di non andare a scuola, ma di recarsi a Palazzo Cambieri per parlare con gli assistenti sociali: voleva infatti ricominciare in un'altra scuola.

La ragazzina però non è mai arrivata in quell'edificio, ma non sarebbe nemmeno tornata a casa. La famiglia, preoccupata, ha così lanciato l'allarme. I carabinieri della compagnia di Vigevano hanno analizzato le telecamere di sorveglianza, nella speranza di poter ottenere indizi utili.

Come riconoscere Amani

Amani ha 14 anni ed è alta circa un metro e 60. Al momento della scomparsa, indossava jeans neri, un magione giallo, una giacca di pelle nera, scarpe Adidas bianche. Il compagno della madre ha raccontato che il suo allontanamento potrebbe essere collegato a un episodio che si è verificato qualche giorno prima.

"La ragazza ha accompagnato sua madre all’ospedale di Vigevano per un intervento alla mano, è durato però più a lungo del previsto e si sono ritrovate in stazione a Mortara verso sera". Per lui infatti i due episodi non sono scollegati.