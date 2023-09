Tre 14enni picchiano un’altra ragazzina: “Non devi uscire con lui, piace a noi” Una ragazzina di 16 anni è stata picchiata da tre 14enni per un ragazzo: è successo a Gardone Valtrompia. L’aggressione è stata ripresa e il video diffuso sui social. Nessuno avrebbe difeso la giovane.

A cura di Ilaria Quattrone

Alcuni giorni fa una ragazza di 16 anni è stata picchiata da tre adolescenti di quattordici anni. L'episodio si è verificato nel sottopasso pedonale I Portici a Gardone Valtrompia, comune che si trova nella provincia di Brescia. Sembrerebbe che alla base dell'aggressione ci sia un ragazzo conteso. A lasciare perplessi è il fatto che proprio mentre le minorenni massacravano di botte la giovane c'erano diversi coetanei che non sono intervenuti in difesa della vittima.

Il video in cui la ragazza è stata picchiata

Il video inizia con un ragazzo che incita la folla: i presenti iniziano a fischiare, urlare e qualcuno prende il cellulare per riprendere la scena. Subito dopo si vedono alcun ragazze che iniziano a strattonarsi. Si sente una ragazza dire: "Devi chiedere scusa". Poi partono gli schiaffi e i pugni. La vittima chiede: "Ma cosa ho fatto?". Qualcuno a un certo punto dice "Basta, basta", ma nessuno cerca di fermare il trio.

Le 14enni sono state denunciate per lesioni

Una delle 14enni, a un certo punto, inizia a sputare contro la 16enne. E poi ancora calci, pugni e capelli tirati fin quando la ragazzina non cade a terra. Alla fine la giovane riesce a liberarsi e, con il volto ferito, riesce ad andar via. La ragazzina è poi finita in pronto soccorso dove ha ricevuto tutte le cure del caso.

Il video ha fatto il giro dei social. È finito poi nelle mani dei carabinieri che sono risaliti all'identità delle responsabili e le hanno denunciate per lesioni. Il possibile movente potrebbe essere proprio il fatto che la ragazzina sia stata vista in compagnia di un giovane. Una delle quattordicenni avrebbe poi chiesto a due amiche di accompagnarla e avrebbero aspettato la sedicenne fuori da scuola per poi picchiarla.