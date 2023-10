“Non puoi uscire”: ragazzina si cala dalla finestra con le lenzuola ma precipita dal quarto piano Una 14enne si è calata con le lenzuola dal quarto piano del suo palazzo durante la notte: qualche ora prima aveva litigato con la madre perché le impediva di uscire.

A cura di Giorgia Venturini

Paura per una ragazzina di 14 anni che si è calata dal quarto piano usando le lenzuola ma precipitando poi nel vuoto. Stando a quanto è accaduto la giovanissima poco prima aveva litigato con la madre che le aveva imposto di restare a casa e di non uscire. La 14enne non ha accettato la decisione della mamma scegliendo quindi di scappare dalla finestra. Mentre cercava la fuga è però caduta. Subito sono scattati i soccorsi: è stata portata in ospedale, fortunatamente non è in pericolo di vita.

La fuga dopo la lite con la madre

Tutto è accaduto nella sera di giovedì 5 ottobre nella periferia Est di Milano. Tra madre e figlia, di origini asiatiche, è scoppiata una lite perché la prima ha impedito alla 14enne di uscire di casa. Una comune lite tra un genitore e la figlia adolescente.

Poi però la tragedia: la donna verso le 5 viene svegliata da un forte rumore provenire dal cortile. Capisce subito cosa era accaduto quando corre in camera della figlia e non la trova: vede però un lenzuolo annodato da un lato a un piede del letto e che poi è stato calato dalla finestra. In pochi secondi vengono allertati i sanitari del 118 che corrono sul posto dell'incidente: la 14enne è stata trovata a terra dolorante.

Leggi anche Sfonda la finestra della sua ex compagna per entrare in casa: arrestato per stalking

La giovane non è in pericolo di vita

Fortunatamente non ha riportato fratture ed è sempre rimasta cosciente per tutta la durata dei soccorsi. Un miracolo: tra le ipotesi infatti quella che qualcosa abbia attutito il colpo oppure che la giovane è precitata nel vuoto quando mancavano solamente pochi metri a terra. In qualsiasi caso fortunatamente la giovane non è in pericolo di vita. Tantissimo lo spavento da parte della madre che non poteva immaginare nulla di simile.