Tre minori arrestati a Milano: hanno aggredito e rapinato due persone a mezz’ora di distanza l’una dall’altra

Tre ragazzi tra i 17 ei 18 anni sono stati arrestati per due rapine commesse nel maggio scorso a Milano, a mezz’ora di distanza l’una dall’altra. Erano tutti minorenni all’epoca dei fatti e vivevano in un centro di accoglienza per minori. Erano riusciti a uscire in tarda sera scavalcando i cancelli e dopo i colpi erano rientrati dalle finestre.